Исследование: Из-за современных гаджетов молодые люди страдают старческими болезнями

Сотрудники компании Bupa проанализировали данные более чем о 60000 медицинских процедур. Исследователи выяснили, что люди младше 45 лет в наши дни страдают от варикозного расширения вен, проблем с коленями, болей в спине и геморроя гораздо чаще, чем раньше.

По мнению экспертов, дело в современном образе жизни.



Ученые обнаружили, что артроскопия коленного сустава была одной из самых распространенных операций среди британцев в возрасте от 36 до 45 лет. Также люди этого возраста часто получали эпидуральные инъекции от болей в спине. Со старческими недугами сталкивалась даже молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. В этой возрастной группе артроскопия коленного сустава тоже входила в пятерку самых востребованных процедур.



Еще люди в возрасте 16-25 лет и 36-45 лет нередко лечились от геморроя и варикозного расширения вен. Специалисты говорят: молодые люди проводят слишком много времени перед экранами телевизоров и смартфонов. Работа не позволяет большинству разорвать порочный круг. Из-за такого образа жизни молодежь превращается в стариков.