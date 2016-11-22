Кирилл: Московский патриархат не допустит независимости УПЦ

Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никогда не допустит независимости Украинской православной церкви.

Об этом сообщает Интерфакс- Украина.



«Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев в Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии», — заявил Кирилл на мероприятии в храме Христа Спасителя (Москва) по случаю своего 70-летия.



По его словам, сегодня УПЦ Московского патриархата пытаются вовлечь «в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта».



Тотальное большинство украинцев называют себя православными. При этом, около 40% называют себя прихожанами УПЦ Киевского патриархата, 30% - УПЦ Московского патриархата.