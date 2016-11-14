Итальянский пастор считает страшное землетрясение Божьим возмездием за однополые браки

Итальянский пастор считает страшное землетрясение, обрушившееся на страну и оставившее после себя сотни погибших и тысячи бездомных,Божьим возмездием за церковные браки “содомитов”, но это заявление разгневало Ватикан, который уже выразил свое порицание пастору, сообщает сайт The Gardian.



Преподобный Джованни Каваколи, признанный теолог, приобретший широкую известность благодаря своим твердым убеждениям и резким заявлениям, выразил это мнение в скорбный день 30 октября, после того, как на центральную Италию обрушилось землетрясение силой 6.6 баллов (самое сильное за последние 36 лет), причем это оказалось уже третье крупное землетрясение в этом регионе всего за два месяца, сообщает Седмица.



Каваколи заявил журналистам «Радио Марии», что сейсмические удары явились «Божьей карой» за «посягательства на святость семьи и брака, в частности путем так называемых гражданских однополых союзов». Италия, как известно, вошла в число тех стран западной Европы, которые признали однополые браки, когда правительство приняло в прошлом месяце соответствующий закон о легализации подобных «гражданских союзов». Напуганная заявлением пастора радиослужба поспешно дистанцировалась от его слов, и вскоре Ватикан выступил с резким порицанием этого заявления, указав, что сама идея мстительного Божества является «языческим воззрением», зародившимся «в дохристианскую эру». Архиепископ Анжело Беккиу, второе лицо во всесильном государственном секретариате Ватикана, указал, что слова пастора Каваколи являются «оскорбительными для чувств верующих и постыдными для неверующих». Беккиу призвал жертв землетрясения к прощению и смирению и напомнил им о той «солидарности и поддержке», которую выразил им Папа Франциск.



Тем не менее, преподобный Каваколи остался непоколебим в своем убеждении и заявил в следующем интервью другой радиослужбе, что землетрясение явилось карой за «грехи людей», язвительно посоветовав Ватикану внимательнее «перечитать свой собственный катехизис».



Это не первый случай, когда заявления итальянских священнослужителей вызывают гнев официальной католической церкви. В прошлом месяце пастор прихода в Тренто был отстранен от церковных служб за неосторожные слова о педофилии и гомосексуализме. В своем телевизионном интервью он сказал, что «дети часто нуждаются в привязанности и ищут ее» и потому он «понимает грех педофилии». В дальнейшем он пояснил, что «педофилия является грехом, и ее следует принимать и воспринимать, как и любой иной грех», но при этом гомосексуальность является «проявлением болезни». После своего отстранения, пастор поспешил заявить, что его мнение «не отражает позиции епископата Тренто и общие настроения паствы».



Еще один приходской священник был отстранен в 2012 году после рождественского пастырского наставления, в котором возложил часть вины за насилие в семьях на самих женщин, которые «неряшливо одеваются», «плохо кормят» мужей, проявляют заносчивость, скандальность и тем самым сами «усугубляют напряжение в семьях». «Жены оставляют детей без надзора, в домах не убрано, еда готовится кое-как и подается холодной, одеваются они грязно и неопрятно. Тем самым они [женщины] пробуждают худшие инстинкты в мужьях, и это приводит к насилию». Это пастырское послание вызвало волну протестов, после чего Ватикан дистанцировался от заявлений священнослужителя, а сам он вынужден был оставить свой приход.