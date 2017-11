Отчет Open Doors: За 13 лет из Ирака сбежали около 80 процентов христиан

Не менее 80 процентов христианского населения было вынуждено бежать из Ирака с 2003 года. Половина из них бежала за последние 6 лет с 2010 года — такие данные приводит ведущая христианская организация Великобритании Open Doors U.K. and Ireland.



До свержения американскими войсками режима Саддама Хусейна в 2003 году, Ирак был домом для полутора миллионов христиан. С тех пор началось бегство христиан из страны, и оно особенно усилилось после вторжения в 2014 году из-за деятельности исламистов ИГИЛ и начала массовых убийств, в результате чего сегодня в Ираке остается менее 300 тысяч христиан, пишет Седмица.



Тем временем в соседней Сирии началась гражданская война, бойня идет уже пять лет и питает растущую военную экономику ИГИЛ. Насилие уже вызвало массовое бегство граждан, опустошение и самый тяжелый социальный кризис 21-го века. До этого массового исхода, доля христиан в населении Сирии составляла около 10 процентов.



Лиза Пирс, глава известной христианской организации Open Doors U.K. and Ireland, ведущей учет гонений на христиан по всему миру, сообщила, что нынешнее христианское население Сирии уменьшилось наполовину с 2010 года, а в Ираке осталось лишь порядка 17 процентов христианского населения, которое проживало в стране до введения американских войск.



«С тех пор, как началась война в Сирии, около половины христиан уже бежало из страны, — отметила Пирс, — а из Ирака с 2003 года бежало пять из шести христиан, поскольку христианское население утратило всякую надежду на будущее в этой стране».



В отчете католической организации Knights of Columbus, вышедшем в свет еще в марте этого года, указывалось, что на тот момент в Ираке оставалось лишь 275 тысяч христиан, но за семь месяцев, прошедших с тех пор, их количество еще более сократилась.



Ввиду того, что международная коалиция под командованием США и вооруженные силы Ирака уже освободили половину территорий, удерживавшихся ИГИЛ в стране, а недавно начали наступление с целью освобождения города Мосула, превращенного террористами в настоящую цитадель, очень важно, по словам Пирс, чтобы в ходе этих освободительных действий христианским беженцам из Ирака и Сирии была обеспечена возможность вернуться в родные земли, и при этом они чувствовали себя в безопасности.



Однако многие христиане и представители других религиозных меньшинств, бежавших от массовых преследований из Ирака и Сирии, вряд ли уже вернутся в свои земли и дома из-за страха перед новыми убийствами и преследованиями, поскольку они не верят, что кому-то удастся принять действенные меры по защите их общин от насилий.



«Мы, конечно, не можем заставить их остаться, — говорит Пирс, — но важно, чтобы такая возможность у них была, чтобы не запустела эта земля, ведь это родина мирового христианства. Ведь сам Христос пришел в Сирию из Галилеи, а апостол Павел крестился по пути в Дамаск».



На вопрос о том, чем может помочь мировое сообщество в деле возвращения христиан, Пирс ответила, что ситуация в Сирии сейчас слишком запутана, и вряд ли уже удастся подыскать «серебряную пулю» для разрешения всех проблем разом.