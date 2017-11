Ватикан выпускает новое руководство по кремации для «Верных усопших»

Эти руководящие принципы, опубликованные 25 октября 2016 года, утверждают, что прах человека должен постоянно находиться на святом месте, а не в доме или любом другом жилом помещении, а также не должен быть развеян или разделён любым другим способом.



Рекомендации не направлены предположить, что католическая церковь в настоящее время предпочитает кремацию захоронению тела, так как это не так. На самом деле, рекомендации вытекают из ранее изданных предписаний по захоронению, опубликованных в 1963 году. Тогда инквизиция установила «Piam et Constantem”, правила, которые гласили, что католики должны быть похоронены с почтением, и что кремация сама по себе не противоречит христианской религии. «Таким образом, те, кто был кремирован, могут получать таинства и погребальные обряды до тех пор, пока их решение быть кремированными не будет доказано показателем их «отрицания христианских догматов, принадлежности к тайным обществам или ненависти к католической религии и церкви», пишет «Piam et Constantem» в соответствии с заявлением Ватикана.







Новые руководящие принципы призваны подчеркнуть, что католическая церковь предпочитает, чтобы останки христиан были захоронены, а при выборе кремации пепел должен быть сохранен.



Согласно католическому учению, чтобы почтить смерть и воскресение Иисуса Христа, погребение на кладбище или другом священном месте является «прежде всего, наиболее подходящим способом выразить веру и надежду на воскресение тела», говорится в заявлении Ватикана. Захоронение на священном месте также позволяет семье и другим близким помнить мертвых и молиться за них. Католики считают, что душа бессмертна и не зависит от физического тела. Поскольку кремация останков умершего не влияет на его или её душу, согласно церкви, нет никаких доктринальных возражений против практики кремации.



«Для того, чтобы избежать пантеизма, нигилизма или натурализма, не допускается рассеивание праха усопших верных в воздухе, на суше, на море или каким-либо иным образом, и они не могут быть сохранены в виде сувениров, ювелирных изделий или других предметов»,- говорится в заявлении. Если эти принципы не соблюдаются, церковь не будет оказывать погребальные обряды. Если станет известно, что умерший заказал кремацию и рассеивание пепла по причинам, противоречащим христианской вере, в христианских похоронах этому лицу будет отказано в соответствии с нормами закона, говорится в заявлении Ватикана. Как раз ко Дню всех душ, который будет 2 ноября 2016 год, католическая церковь опубликовала инструкции по кремации для «верных усопших».Эти руководящие принципы, опубликованные 25 октября 2016 года, утверждают, что прах человека должен постоянно находиться на святом месте, а не в доме или любом другом жилом помещении, а также не должен быть развеян или разделён любым другим способом.Рекомендации не направлены предположить, что католическая церковь в настоящее время предпочитает кремацию захоронению тела, так как это не так. На самом деле, рекомендации вытекают из ранее изданных предписаний по захоронению, опубликованных в 1963 году. Тогда инквизиция установила «Piam et Constantem”, правила, которые гласили, что католики должны быть похоронены с почтением, и что кремация сама по себе не противоречит христианской религии. «Таким образом, те, кто был кремирован, могут получать таинства и погребальные обряды до тех пор, пока их решение быть кремированными не будет доказано показателем их «отрицания христианских догматов, принадлежности к тайным обществам или ненависти к католической религии и церкви», пишет «Piam et Constantem» в соответствии с заявлением Ватикана.Новые руководящие принципы призваны подчеркнуть, что католическая церковь предпочитает, чтобы останки христиан были захоронены, а при выборе кремации пепел должен быть сохранен.Согласно католическому учению, чтобы почтить смерть и воскресение Иисуса Христа, погребение на кладбище или другом священном месте является «прежде всего, наиболее подходящим способом выразить веру и надежду на воскресение тела», говорится в заявлении Ватикана. Захоронение на священном месте также позволяет семье и другим близким помнить мертвых и молиться за них. Католики считают, что душа бессмертна и не зависит от физического тела. Поскольку кремация останков умершего не влияет на его или её душу, согласно церкви, нет никаких доктринальных возражений против практики кремации.«Для того, чтобы избежать пантеизма, нигилизма или натурализма, не допускается рассеивание праха усопших верных в воздухе, на суше, на море или каким-либо иным образом, и они не могут быть сохранены в виде сувениров, ювелирных изделий или других предметов»,- говорится в заявлении. Если эти принципы не соблюдаются, церковь не будет оказывать погребальные обряды. Если станет известно, что умерший заказал кремацию и рассеивание пепла по причинам, противоречащим христианской вере, в христианских похоронах этому лицу будет отказано в соответствии с нормами закона, говорится в заявлении Ватикана.