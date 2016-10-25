  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Украинский межцерковный совет сделал заявление по поводу разводов служителей церквей

  
 
25 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Украинский межцерковный совет (УКРАЇНСЬКА МІЖЦЕРКОВНА РАДА) сделал заявление по поводу участившихся случаев разводов в семьях служителей церквей, а также распространением отдельными проповедниками учения, которое оправдывает развод и повторные браки и создает опасность подмены библейских стандартов христианской семьи на нездоровые, разрушительные, небиблейские.
Об этом сообщает новостной отдел сайта NGNews.org со ссылкой на umrada.org.

Текст заявления (в перводе) публикуем ниже:
«Мы, старшие служители объединений евангельских церквей — члены Украинского Межцерковного Совета, излагаем свою четкую позицию относительно брака и развода:

1. Христианский брак — это завет любви, который заключается между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь и который благословляет Сам Господь. Поэтому христианские супруги не должны расставаться, кроме случаев, разрешенных Новым Заветом (Матф.5: 32; 1 Кор.7: 10-11,15; Мал.2:15,16).

2. Развод, который произошел без библейских оснований, особенно, если в дальнейшем происходит другой (повторный) брак, приводит к греху прелюбодеяния (Матф.5: 32; 1 Кор.6:9-10).

3. Служитель церкви, а особенно пастор (епископ) должен быть примером верного любящего мужа и доброго семьянина. В случае развода служитель должен оставить свою должность или примириться и опять сойтись со своей женой / своим мужем (1Тим.3:1



Другие новости:
  • Повторный брак
  • Украинский Межцерковный Совет планирует провести молитву за страну
  • Франклин Грэм о «расширении брака» пресвитерианской церковью
  • Представители протестантских Церквей Украины о государственно-церковных отн ...
  • Повторный брак
  • Facebook - третья по значимости причина разводов в Британии
  • Пасторы рассказали про обстрел Мариуполя сепаратистами
  • Депутаты Запорожского облсовета ополчились против «однополых партнерств»



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 