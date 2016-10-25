Украинский межцерковный совет сделал заявление по поводу разводов служителей церквей

Украинский межцерковный совет (УКРАЇНСЬКА МІЖЦЕРКОВНА РАДА) сделал заявление по поводу участившихся случаев разводов в семьях служителей церквей, а также распространением отдельными проповедниками учения, которое оправдывает развод и повторные браки и создает опасность подмены библейских стандартов христианской семьи на нездоровые, разрушительные, небиблейские.

Об этом сообщает новостной отдел сайта NGNews.org со ссылкой на umrada.org.



Текст заявления (в перводе) публикуем ниже:

«Мы, старшие служители объединений евангельских церквей — члены Украинского Межцерковного Совета, излагаем свою четкую позицию относительно брака и развода:



1. Христианский брак — это завет любви, который заключается между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь и который благословляет Сам Господь. Поэтому христианские супруги не должны расставаться, кроме случаев, разрешенных Новым Заветом (Матф.5: 32; 1 Кор.7: 10-11,15; Мал.2:15,16).



2. Развод, который произошел без библейских оснований, особенно, если в дальнейшем происходит другой (повторный) брак, приводит к греху прелюбодеяния (Матф.5: 32; 1 Кор.6:9-10).



3. Служитель церкви, а особенно пастор (епископ) должен быть примером верного любящего мужа и доброго семьянина. В случае развода служитель должен оставить свою должность или примириться и опять сойтись со своей женой / своим мужем (1Тим.3:1