В Швеции появилось первое кладбище без религиозных символов

В шведском городе Борлэнг открыли первое нейтральное кладбище. Оно предназначено для захоронения людей любых конфессий, а также атеистов, но с одним условием - на могилах не должно быть никаких религиозных символов



В шведском городе Борлэнг открыли первое нейтральное кладбище. Как передает The Local, оно предназначено для захоронения людей любых конфессий, а также атеистов, но с одним условием - на могилах не должно быть никаких религиозных символов. Также на кладбище запрещено совершать религиозные обряды. сообщает newsru.com



Причиной создания необычного погоста стал растущий мультикультурализм шведов. По словам автора идеи Иосифа Эрдема, среди местных жителей и мигрантов есть люди, которые не принадлежат ни к одной религии, пишет местная газета Dalarnas Tidningar.

Сам Эрдем вырос в турецком Курдистане, где, по его собственным словам, подвергся влиянию различных религий. В настоящее время он работает в Борлэнге учителем и является членом местного городского совета.



С предложением создать в городе нейтральное кладбище он выступил еще весной, однако реализация инициативы потребовала времени. Теперь же все формальности урегулированы и кладбище готово к приему первых клиентов.



Пока на нем никто не похоронен, но уже есть желающие. По мнению Эрдема, впоследствии опыт Швеции могут захотеть перенять и другие страны.

Шведский телеканал SVT отмечает, что традиционно лютеранская Швеция в последние годы превратилась в одно из наиболее светских государств мира. Религия в повседневной жизни шведов играет крайне незначительную роль.



По мнению исследователя Карин Киттельман, атеизм в Швеции воспринимается как норма, в то время как религиозность, наоборот, часто рассматривается как нечто неразумное и даже нездоровое.