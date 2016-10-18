Марш против однополых “браков” прошел в воскресенье во французской столице, сообщает “Ассошиэйтед пресс”. По данным полиции, в акции, которая завершилась рядом с Эйфелевой башней, приняли участие 24 тыс. человек, организаторы приводят цифру в 200 тыс. Им противостояли шесть представительниц движения "Femen", которых блокировала полиция, пишет Седмица. Участники акции призвали к отмене закона, который разрешает сексменьшинствам вступать в брак, а также выступили против использования представителями ЛГБТ-сообщества возможностей экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства. Участники надеются развернуть в стране дискуссию на тему семьи перед президентскими выборами, которые пройдут через полгода, отмечает агентство.