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Марш против однополых “браков”

  
 
18 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Марш против однополых “браков” прошел в воскресенье во французской столице, сообщает “Ассошиэйтед пресс”. По данным полиции, в акции, которая завершилась рядом с Эйфелевой башней, приняли участие 24 тыс. человек, организаторы приводят цифру в 200 тыс. Им противостояли шесть представительниц движения "Femen", которых блокировала полиция, пишет Седмица. Участники акции призвали к отмене закона, который разрешает сексменьшинствам вступать в брак, а также выступили против использования представителями ЛГБТ-сообщества возможностей экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства. Участники надеются развернуть в стране дискуссию на тему семьи перед президентскими выборами, которые пройдут через полгода, отмечает агентство.



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