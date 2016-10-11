Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

Мощный ураган опустошил Гаити, накрыл восточную оконечность Кубы и захлестнул Багамы.
7 октября 2016 года ураган Мэтью разрушил и повредил дома, как, например, в Жереми, Гаити. Полный масштаб разрушений от урагана сельских районов Гаити изучается, пока число погибших больше 400 человек.
2. 7 октября 2016. Мужчина начинает восстанавливать свой разрушенный дом в Жереми.
3. 7 октября 2016. Поваленные деревья в Жереми.
4. 7 октября 2016. Перевёрнутый автомобиль, пострадавший от шквального ветра, принесённого ураганом в Жереми.
5. Jean Claude Dimanche перед своим разрушенным домом в Жереми.
6. 7 октября 2016. Люди переносят мешки с рисом, доставленные самолётом в Жереми.
7. 7 октября 2016. Местные жители во время раздачи еды в Les Cayes,Гаити.
8. 7 октября 2016. Местные жители несут гроб с останками беременной женщины, погибшей во время урагана Мэтью в Жереми.
www.washingtonpost.com
Перевод www.adventus.info