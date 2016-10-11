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Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

  
 
11 октября 2016 | Передовица
  
 
Мощный ураган опустошил Гаити, накрыл восточную оконечность Кубы и захлестнул Багамы.
7 октября 2016 года ураган Мэтью разрушил и повредил дома, как, например, в Жереми, Гаити. Полный масштаб разрушений от урагана сельских районов Гаити изучается, пока число погибших больше 400 человек.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

2. 7 октября 2016. Мужчина начинает восстанавливать свой разрушенный дом в Жереми.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

3. 7 октября 2016. Поваленные деревья в Жереми.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

4. 7 октября 2016. Перевёрнутый автомобиль, пострадавший от шквального ветра, принесённого ураганом в Жереми.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

5. Jean Claude Dimanche перед своим разрушенным домом в Жереми.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

6. 7 октября 2016. Люди переносят мешки с рисом, доставленные самолётом в Жереми.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

7. 7 октября 2016. Местные жители во время раздачи еды в Les Cayes,Гаити.
Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне

8. 7 октября 2016. Местные жители несут гроб с останками беременной женщины, погибшей во время урагана Мэтью в Жереми.

Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне


Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне


Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне


Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне


Ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне


www.washingtonpost.com
Перевод www.adventus.info



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