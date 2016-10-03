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Археологи в Израиле обнаружили древние врата и святилище VIII в. до Р. Х.

  
 
3 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Археологи в Израиле обнаружили древние врата и святилище VIII в. до Р. Х.
Именно их повелел разрушить библейский царь Езекия

ИЕРУСАЛИМ. Археологи в Израиле обнаружили древние городские врата и языческое святилище VIII в. до Р. Х. Именно их повелел разрушить библейский царь Езекия, сообщает сайт сhristianpost.com.

Библейский царь Езекия, двенадцатый царь Иудеи, родился около 752 года до Р. Х. и умер около 698 года Р. Х. На его воспитание оказал влияние пророк Исайя. Сразу после своего воцарения он приступил к реформам, касающимся религиозной жизни народа. Езекия прославился тем, что много усилий положил на искоренение идолопоклонничества. Ему в засулгу историки ставят также спасение страны от филистимлян.

Городские врата, упоминаемые в Библии, существовали в древнем городе-крепости Тель-Лахиш, основанном в III тысячелетии до Р. Х. в южном Ханаане (ныне город Тель-эд-Дувейр). Согласно Библии, город был разрушен Иисусом Навином, восстановлен в эпоху царя Соломона и с этого времени служил важным укреплённым пунктом на южной границе Иудейского царства. Тель-Лахиш был окончательно разрушен в 586 году до Р. Х. во время похода Навуходоносора на Иудейское царство.

Врата считаются крупнейшими из найденных, датированных периодом Первого Храма. «Сама грандиозность сооружения подтверждает исторические и археологические данные, которыми мы располагаем на сегодня» - сказал Саар Ганор, руководитель раскопок от Службы древностей Израиля.

Главные врата представляли собой большое квадратное сооружение размером 24,5м на 24,5 м. Они делились на 3 проезда, у которых начиналась основная дорога Лахиша, ведущая в царский дворец. В помещениях между проездами были обнаружены каменные скамьи, подтверждающие описание в ТАНАХе. Согласно иудейскому писанию, у городских ворот заседали судьи, правители и старейшины города.

В комнатах найдены осколки керамики VIII века до Р. Х., обнаружено несколько ручек сосудов с печатями с надписями древним ивритским шрифтом: «Для царя» («ле-мелех»), «Для царя Хеврона» («ле-мелех Хевран»). На одном сосуде ученые нашли печать «ЛеНахем Авади», которая, судя по всему, принадлежала чиновнику администрации царя Езекии. Археологи полагают, что керамические сосуды были изготовлены осажденными иудеями. Известно, что в последние годы VIII века до Р. Х. Синаххериб осадил и Иерусалим, в котором спрятался царь Езекия, но на ассирийское войско обрушилась эпидемия, и оно отступило из Иудеи.

Святилище в комплексе городских врат представляло собой оштукатуренное белым материалом большое помещение, куда вела отдельная лестница. Внутри находился стол для даров и 2 жертвенника с остатками рогов на 4 углах. Рога жертвенника были намеренно срублены, что подтверждает библейские сведения о борьбе цари Езекии с идолопоклонничеством ( 4-я Книга Царств, 18 гл.: «Он убрал капища на возвышенностях, разбил священные камни и срубил столбы Ашеры»). Там же найдены светильники и различные плошки.

Для того чтобы окончательно опоганить языческое святилище, царь Езекия повелел устроить в нем туалет, считает руководитель раскопок Саар Ганор. Туалет представлял из себя камень с круглой дырой ключевидной формы и находился в углу. В Книге Царств описаны и другие факты уничтожения языческих святилищ, в частности святилища Ваала, которое было разрушено израильским царем Иегу.



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