  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Издана книга «Славянский библейский комментарий»

  
 
3 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Коллегия украинских теологов и богословов презентовали книгу “Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива”. Пресс-конференция по случаю презентации книги состоялась в пресс-центре ”Українських Новин”. Президент Евро-Азиатской Акредитационной Ассоциации (ЕААА) и главный редактор издания Сергей Санников отметил, что это уникальное издание, аналогов которому не было более 100 лет. "В 1903-1913 годах вышла "Толковая Библия" Лопухина, после чего появлялись только переводы с других языков или комментарии на отдельные книги Святого Писания", - прокомментировал он. По словам Санникова, переводные комментарии не способны полностью удовлетворить отечественного читателя, поскольку мы читаем библейский текст через призму собственной культуры, понимания, взглядов. Санников отметил, что комментарии, собранные в книге, написаны в разных традициях толкования Библии. "Главный подход к библейскому тексту заключался в том, что бы показать разнообразие различных взглядов, оставаясь в русле достаточно консервативного богословского подхода. При этом мы не обходим острых углов, не пытаемся сделать вид, что не существует различных интерпретаций библейского текста. Мы пытаемся показать эти интерпретации, положив их рядом", - сообщил он. Как объяснил Санников, авторы Комментария старались уйти от оценочных определений того или иного толкования Библии. Андрей Юраш, директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, отметил слаженную работу группы из 94-х авторов Комментария. "Поражает то, что все 94 автора целостно и в одном русле, стилистике написали эти комментарии, пытаясь донести до нас всё свое понимание Библии. И это действительно уникальный подход"- сообщил Юраш. Виктор Еленский, народный депутат Украины VIII созыва и президент Украинской Ассоциации религиозной свободы в свою очередь рассказал, что уникальность Комментария, презентация которого совпала с юбилейной датой 500-летия Реформации, сложно переоценить. "Эта книга является своеобразным питательным грунтом на котором будет прорастать Украинская гумонитаристика и даже социальные науки, так как комментарий к Библии, это очень серьезный, солидный и важный вклад для развития и истории, и филологии, и социологии. А еще мне очень приятно, что такое произведение появилось в 500 летие реформации", - подытожил Еленский. Справка: "Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива" представляет собой первый однотомный комментарий канонических книг Священного Писания, написанный 94 авторами из евангельских церквей Восточной Европы. Общий объем книги: 1840 с. Реализация проекта Комментария заняла около пяти лет и проходила под эгидой Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации евангельских учебных заведений при поддержке Langham Partnership International, христианской организации, специализирующейся на издании контекстуальных библейских комментариев в различных частях мира.



Другие новости:
  • Центральная тема
  • Комитет ВР поддержал предоставление церквям права основывать школы
  • Состояние и тенденции развития религиозной ситуации в Украине представили в ...
  • В Париже представлен новый перевод Пятикнижия
  • В армии Украины будут капелланы
  • Атеисты США: доверие Библии может угрожать вашей жизни
  • В Киеве прошел всемирный фестиваль христианской книги
  • Протестантские церкви России и адвентисты стремятся к сближению



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Компания Европа. обслуживание систем электроснабжения подробнее тут.
    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 