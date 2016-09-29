Правительство Китая опубликовало новые религиозные ограничения

Государственный совет КНР выпустил новый проект Положения по делам религий, включающий ряд религиозных ограничений, которые официально должны вступить в силу в начале октября. Ограничения касаются всех неофициальных мероприятий, организуемых религиозными общинами, не имеющими статуса религиозной организации, в т.к. католическими, протестантскими и тибетскими. По информации China Aid, проект будет отредактирован, согласно мнению общественности. Прием предложений прекратится 7 октября. После внесения изменений документ вступит в силу, пишет Седмица. Регламент насчитывает 9 глав и 74 статьи. Среди прочего, они включают в себя запреты на «организацию граждан для участия в религиозных тренингах, конференциях и мероприятиях за рубежом», «проповеди, организации религиозной деятельности, а также создание религиозных учреждений или мест отправления религиозных обрядов в школах» и «предоставления религиозных услуг через Интернет». Регламент ставит во главу угла государственную безопасность, принятие мер против сепаратизма, терроризма и проникновения иностранных держав, вводит ограничение на «получение педагогического образования в зарубежных странах» и «организацию религиозной деятельности в неутвержденных религиозных объектах». Изменения в Положение по делам религии выходит примерно через каждые 10 лет. Предыдущие новые версии появлялись в 1995 и 2006 г. г.