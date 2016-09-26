Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли





Он создает рисованные образы, которые затем сканирует и обрабатывает по слоям, ссылаясь на сюрреалистов, таких как Рене Магритта своего главного вдохновителя. Jungho Li недавно был назван победителем мирового конкурса Иллюстрация Awards 2016 года.





























































http://www.leejungho.com/ Корейский художник и иллюстратор Jungho Li живет в Сеуле. Он создает сюрреалистические иллюстрации с участием книг, находящихся в нашей повседневной обстановке, а также в процессе работы над своей собственной книги с картинками.Он создает рисованные образы, которые затем сканирует и обрабатывает по слоям, ссылаясь на сюрреалистов, таких как Рене Магритта своего главного вдохновителя. Jungho Li недавно был назван победителем мирового конкурса Иллюстрация Awards 2016 года.http://www.leejungho.com/