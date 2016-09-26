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Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли

  
 
26 сентября 2016 | Передовица
  
 
Корейский художник и иллюстратор Jungho Li живет в Сеуле. Он создает сюрреалистические иллюстрации с участием книг, находящихся в нашей повседневной обстановке, а также в процессе работы над своей собственной книги с картинками.

Он создает рисованные образы, которые затем сканирует и обрабатывает по слоям, ссылаясь на сюрреалистов, таких как Рене Магритта своего главного вдохновителя. Jungho Li недавно был назван победителем мирового конкурса Иллюстрация Awards 2016 года.

Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли


Иллюстрации для книголюбов корейского художника Юнг Хо Ли

http://www.leejungho.com/



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