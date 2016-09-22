В Украине 1,7 млн переселенцев

По состоянию на 19 сентября 2016 года учтено 1 703 932 переселенца или 1 379 809 семей из Донбасса и Крыма. Такие данные структурных подразделений соцзащиты населения областных и Киевской горадминистрацим озвучили в Минсоцполитики, пишет Корреспондент. "988 851 семья обратились за назначением пособия, 913 169 из них такую помощь назначили", - сообщается на сайте. Всего с начала 2016 получателям помощи профинансировано 2 мрд 176 млн 277 тыс грн, подчеркивают в министерстве. Напомним, сегодня представитель Украины в подгруппе по гумвопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев не будет выплачивать пенсии жителям подконтрольных ЛДНР.