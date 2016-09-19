Кенийский судья Давид Марага отказывается работать по субботам

Судья, кандидатуру которого рассматривают на пост главного судьи Верховного суда Кении, объявил, что принадлежит к Церкви адвентистов седьмого дня. Поэтому, если его назначат на эту должность, он не будет выходить на работу по субботам. Судья апелляционного суда Дэвид Марага рассказал членам Комиссии по вопросам судебной системы, ответственным за назначение кандидатов в Верховный суд, что не будет входить в зал суда по субботам даже при спорной ситуации на президентских выборах. «Мне, как члену Адвентистской церкви, не представляется возможным рассматривать дело в субботу, в день, принадлежащий Господу. — сказал Марага в ответ на вопрос члена комиссии о гипотетической ситуации, сообщают местные СМИ. — Я бы предпочел поговорить со своими коллегами в суде, чтобы уладить этот вопрос и освободить меня от участия в заседании, если слушание продолжится до субботы». Говоря о себе, как о верном адвентисте, Марага сказал, что по субботам он посещает церковь, чтобы поклоняться Богу. «Судья говорит о том, что только вопрос жизни и смерти может заставить его пропустить служение в церкви в субботу. Например, если по дороге в церковь произойдет несчастный случай, то он остановится, чтобы помочь пострадавшим», — говорится в репортаже газеты «Стандарт», опубликованном в четверг. Статья озаглавлена «Судья сказал: я не нарушу субботу ради работы». Комиссия по вопросам судебной системы, в состав которой входят судьи Верховного суда и другие эксперты в области юриспруденции, провели собеседование с Марагой в среду, поскольку комиссия ищет кандидатов на позиции трех из семи судей Верховного суда этой африканской страны. В этом году трое судей вышли на пенсию, включая главного судью и заместителя главного судьи. Рекомендации комитета направлены президенту, который после своего одобрения отправит их в парламент для окончательного утверждения. Адвентисты Кении одобрили позицию Мараги, высказав свое мнение в сети Facebook: «Я воодушевлена и буду еще больше доверять этому судье», — сказала Джанет Мичира, работающая в сфере маркетинга в Найроби. «Мне нравится, что до сих пор есть люди, идущие по пути истинной честности», — сказал Филлис Карими. Пользователь сети Facebook Эрик Руто добавил: «Пусть Бог поможет нам всем быть на Его стороне в любой ситуации, чтобы прославилось Его имя». Марага давно работает судьей, а в настоящее время является главным судьей апелляционного суда в Кисуму, третьем по величине городе Кении. По сообщению газеты «Стандарт» во время собеседования в Комиссии по вопросам судебной системы он рассказал, что принимает решения независимо, не подвергаясь влиянию внешних сил. Он также описал себя как «человека, четко соблюдающего временные рамки и не боящегося принимать жесткие решения», сообщает газета Столичные новости. «Я выношу вердикты очень быстро, и в Кисуму, где я работаю председательствующим судьей апелляционного суда, мы приносим свои извинения, если суд начинается даже на 10 минут позже», — сказал он. Эндрю МакЧесни, редактор новостей «Адвентист Ревью». По материалам сайта «Adventist Review»