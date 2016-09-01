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В церквях Британии установят камеры для защиты от террористов

  
 
1 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
В церквях Великобритании установят камеры видеонаблюдения для защиты от террористов. Об этом говорится в брошюре c рекомендациями по защите от радикалов, распространенной общецерковной организацией National Churchwatch. Содержание брошюры раскрыло BBC. Кроме камер, работникам культовых учреждений советуют организовать единственный открытый для посетителей вход, который можно будет закрыть в случае опасности. Также рекомендуется обеспечить систему сигнализации при нападении на самых высокопоставленных служителей церквей. Также National Churchwatch дает рекомендации к действию в чрезвычайных ситуациях: "Если во время службы кто-то достанет оружие (чаще всего это нож или тупой предмет), вам надо немедленно вывести людей из здания. Не пускайте ситуацию на самотек. Чтобы ранить множество людей - как уже случалось во время атак в нашей стране - нужно всего лишь несколько секунд". Священников в крупных церквях призывают быть особенно осторожными, потому что, пока родители присутствуют на службе, дети могут проходить обучение в воскресной школе и эвакуировать их в случае угрозы предстоит из разных помещений. C 1996 года жертвами убийц в Великобритании стали восемь священников, однако внимание общества к проблеме безопасности церквей было обращено после теракта во Франции. Напомним, утром 26 июля двое вооруженных ножами мужчин напали на приход в Сент-Этьен-дю-Рувре. Они зашли с черного входа и захватили заложников. Пленниками оказались пять человек: 84-летний священник, две монахини и двое прихожан. Одной монахине удалось сбежать и вызвать полицию. Позже бойцы спецподразделения ликвидировали нападавших. Один из заложников - священник - был убит. Впоследствии было установлено, что напавшие на церковь присягали на верность ИГИЛ.В церквях Великобритании установят камеры видеонаблюдения для защиты от террористов.



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