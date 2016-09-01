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Некоторые дети уже в три года недовольны своим телом

  
 
1 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Это показал опрос специалистов, работающих с детьми. Треть сотрудников детских садов и школ слышала, как дети называли себя толстыми. Еще 10% сказали, что некоторые воспитанники считали себя некрасивыми. Почти четверть респондентов заметила: дети в возрасте от 3 до 5 лет бывают недовольны своим телом и внешностью. Около 50% опрошенных видели эту проблему у детей в возрасте от 6 до 10 лет. Некоторые дети уже в четыре года знали, как можно похудеть. Примерно каждый пятый ребенок отказывался от еды, боясь набрать вес. Исследователи считают: причина в телепередачах, книгах и мультфильмах, передает The Daily Mail. Специалисты советуют родителям не критиковать при детях свое собственное тело. Кроме того, важно объяснить детям, что внешность - не главное. Например, хвалить их за проявление доброты, а не за красоту.



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