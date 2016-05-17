Совет Церквей обсудил с экспертами необходимые законодательные изменения

Дискуссия состоялась 16 мая под председательством старшего епископа УХЕЦ Леонида Падуна при участии директора Департамента по делам религий Министерства культуры Андрея Юраша и бывших руководителей государственного аппарата по делам религий – Виктора Бондаренко, Юрия Богуцкого, Юрия Решетникова, Александра Сагана, а также народного депутата Виктора Еленского, сообщает Институт религиозной свободы. На повестке дня встречи были три вопроса: 1) предупреждение конфликтов в межконфессиональной среде; 2) усовершенствование регистрации религиозных организаций; 3) исправление ситуации с налоговыми изменениями относительно неприбыльного статуса религиозных организаций. Архиепископ УПЦ Киевского Патриархата Евстратий (Зоря) подчеркнул, что диалог важен не ради проформы, а должен быть наполнен смыслом. Он считает, что введение налоговых изменений, требующих перерегистрации всех религиозных организаций, является вопиющим случаем некомпетентности при составлении закона, ведь изменения принимались без учета специфики религиозных организаций и без консультаций с ними. По его убеждению, также должна быть достигнута золотая середина в деятельности органа по делам религии. «Этот орган не должен превращаться в обер-прокуратуру, а с другой стороны не должно быть развала системы управления в сфере религии, в частности региональных особенностей в применении действующего законодательства», – заметил архиепископ. Верховный архиепископ УГКЦ Святослав (Шевчук) подчеркнул, что государственно-конфессиональный диалог должен формироваться на принципах равенства, чтобы все конфессии оставались равными между собой, независимо от изменений в политической ситуации. «Государство не должно поддерживать или фаворитизировать какую-то одну Церковь, закон должен быть одинаковым для всех», – сказал он. Глава УГКЦ выразил мнение по поводу гражданской позиции религиозных организаций: «Церкви не вмешиваются в политику, но активны в гражданском обществе, поскольку народ ожидает от Церквей определенных моральных ориентиров. Однако важно понимать, как государство воспринимает роль Церквей в строительстве государства. Мы хотим развивать взаимодействие на партнерских принципах: строить партнерские отношения с государством, но не быть подконтрольными государству», Глава ДУМУ муфтий Ахмед Тамим подчеркнул, что деятельность ВСЦиРО помогает в развитии согласия и мирного сосуществования разных конфессий, несмотря на отличия в доктринах и некоторых взглядах, а также убедительно свидетельствует то, что Украина едина. Глава Экспертного совета по вопросам свободы совести и деятельности религиозных организаций при Минкультуры Виктор Бондаренко призвал не отказываться от позитивных наработок прошлых лет. В частности, он считает уместным возобновить Комиссию по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров Украины, которая проявила себя как эффективный межведомственный орган. При этом советник Президента Украины Юрий Богуцкий предложил и далее развивать диалог между религиозной общественностью и экспертами, чтобы содействовать преодолению существующих и недопущению новых конфликтов в межконфессиональной среде. В то же время, эксперт Юрий Решетников отметил, что некоторые межконфессиональные конфликты обостряются на почве появления противоречивых законодательных инициатив, которые вносятся в парламент без ведома религиозного сообщества и без надлежащих консультаций с Советом Церквей. По его убеждению, должен быть прямой диалог представителей разных ветвей власти с религиозной общественностью. Возвращая к проблематике налоговых изменений, юрист Геннадий Билорицкий, помощник Главного раввина Киева и Украины, подчеркнул необходимость отмены налоговых изменений, требующих перерегистрации всех религиозных организаций до конца года. «Подпункт 133.4.1 Налогового кодекса Украины поставил все религиозные организации вне закона, ведь их основное призвание помогать своим верным, что теперь фактически запрещается. Это мина замедленного действия, которая взорвется 1 января 2017 года», – считает представитель Объединенных иудейских религиозных организаций Украины. Он добавил, что Кодекс и специальный закон о религиозных организациях должен закреплять неприбыльный статус религиозных организаций с соответствующими требованиями относительно их деятельности, а внесение в Реестр неприбыльных организаций должно происходить автоматически. Говоря о вопросах усовершенствования регистрации религиозных организаций, представитель УГКЦ протоиерей Олекса Петрив озвучил позицию Всеукраинского Совета Церквей. Она состоит в введении единой регистрации религиозных организаций в органах по делам религий (не ниже, чем на уровне области) вместо нескольких разрозненных процедур, а также недопущение никакой обязательной перерегистрации религиозных организаций. Директор Департамента Андрей Юраш заверил представителей конфессий, что именно такой подход будет положен в основу законодательного процесса, который уже начался в Минкультуры.