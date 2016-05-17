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В Мелитополе отстранили от службы священника УПЦ МП, который надел георгиевскую ленту

  
   
 
Мелитопольский протоиерей Андрей Пирогов, который 9 мая ходил по городу с георгиевской лентой, не может проводить службы, пока не найдет себе другую епархию. Соответствующее решение приняло руководство епархии УПЦ. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на "РИА Мелитополь". "Церковь всегда была, есть и будет вне политики. Когда я увидел Андрея Пирогова с георгиевской лентой, очень удивился. Через помощника попросил его снять символ, чтобы никого не провоцировать. Сделать это он не захотел, или не успел - ленту сорвали люди. Я считаю, что священнослужитель не должен позиционировать себя отдельно от церкви. Если ты пришел в рясе и с крестом, какие тебе еще ленты нужны?", - цитирует издание благочинного церквей Мелитополя протоиерея Максима Смирнова. Священник добавляет, что вчера Пирогову сделал замечание архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. Теперь он не может проводить службы и совершать требы, пока не найдет себе другую епархию. "Мы считаем, что священнослужитель не имеет права раскачивать и без того напряженную ситуацию", - подчеркнул протоиерей Смирнов.



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