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В Иране арестованы блогеры, публиковавшие фото без хиджабов

  
   
 
В Иране арестованы блогеры, публиковавшие фото без хиджабов
Доступ к "Инстаграму" в Иране открыт в отличие от "Фейсбука", "Твиттера" и "Ютуба"
ТЕГЕРАН. Восемь человек арестованы в Иране в рамках операции по пресечению деятельности представителей модельного бизнеса в Интернете, в частности в соцсети "Инстаграм", сообщил в эфире национального телевидения председатель тегеранского суда по киберпреступлениям Джавад Бабайе.

По данным суда, в ходе операции выявлены 170 человек, открывших странички в "Инстаграме", среди них 59 фотографов и стилистов, 58 моделей, 51 менеджер модных салонов и дизайнеров. Обвинения, в частности, связаны с тем, что модели публиковали свои фотографии без хиджабов, ношение которых на публике обязательно в Иране с 1970 года, когда в стране победила исламская революция.

"Мы обнаружили, что пятая часть иранских страничек в "Инстаграме" принадлежит людям из модельного бизнеса. Они распространяют аморальную неисламскую культуру и распущенность", - сказал Дж.Бабайе.

Доступ к "Инстаграму" в Иране открыт в отличие от "Фейсбука", "Твиттера" и "Ютуба", которые в этой стране официально заблокированы.



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