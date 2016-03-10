«Оцарот» , темы: Оцарот, Микец «Оцарот» — Нет никакого отчаяния. Микец



Человек, испытывающий страдания, на самом деле страдает вдвойне. Кроме самих страданий, он еще терзается мыслью о том, что им не будет конца.



«И было в конце» (41:1). Выступает рав Галинский.



Мидраш (Берешит Раба 89:1) начинает нашу недельную главу так: «“Конец положил тьме” — Йосефу было выделено время, сколько ему сидеть во тьме тюрьмы. Когда это время закончилось, фараон увидел сон». Расскажу историю.



В святой шаббат (когда читали главу Беаалотха) в 1941 году русские взяли несколько сотен учеников ешивы (и меня в их числе) и посадили на поезд, отправлявшийся в Сибирь. Мы тогда и не знали, что благодаря этому спаслись от нападения Германии, начавшегося сразу после этого. Все наши друзья, которым удалось спастись от ссылки, и которых мы считали счастливчиками, погибли от рук врагов.



У нас было два утешения. Во-первых, мы были организованной группой и приободряли друг друга. Во-вторых, у нас были книги и тфилин. Имелись также свитки Эстер и шофары. С их помощью, — думали мы, — сможем продержаться в этом снежном аду.



Но мы ошибались. Чаша наших страданий еще не наполнилась. В первый день недели, когда читают главу Масэй-Матот, мы прибыли в лагерь. Там у нас отняли все книги, тфилин и шофары и сожгли на наших глазах.



Трудно описать глубину отчаяния, которое нас охватило. Но в Новардоке не бывает отчаяния! В тот же вечер после изматывающей работы, скорбящие и мрачные, мы устроили «собрание» в одном из темных участков лагеря. Страшно подумать, что ожидало бы нас, если бы нас поймали! Каждый произносил речь полторы минуты.



Среди всех мне запомнились слова моего друга Герцеля Дрогочинера. Слушайте, что он сказал за полторы минуты.



Пророк говорит: «Зачем скажешь, Яаков, зачем говоршь Исраэль: скрылся путь мой от Б-га?… Разве не знаешь или не слышал, Б-г мира, Всесильный, Творец краев земли… непознаваем разум Его».



Человек, испытывающий страдания, на самом деле страдает вдвойне. Кроме самих страданий, он еще терзается мыслью о том, что им не будет конца. Кто знает, сколько еще это продлится? От одной только этой мысли можно попасть в сети отчаяния и уже не выйти оттуда. Человек склонен думать, что как Б-г бесконечен, такими будут и страдания, которые Он послал.



Поэтому ему говорят: «Б-г мира Всесильный» — верно, что Он не имеет границ. Но Он также «Творец краев земли» — землю и все события на ней Он создал ограниченными. Он может сделать такое, поскольку «непознаваем разум Его». То же самое касается и страданий наших — «Конец положил тьме!» Мы еще выйдем из мрака к свету!



Эти слова вдохнули в нас дух жизни. Сколько надежды можно подарить за полторы минуты. И не только в Сибири — каждый человек в любом состоянии, в любой темноте, должен знать наверняка, что «конец положил тьме», и свет уже близится! (Ве-игадта)