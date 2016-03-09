Воодушевление в заповедях. Тецаве

«Оцарот» , темы: Оцарот, Тецаве «Оцарот»



Солдат в царской армии стоял а страже на российском морозе, и у него отмерзли уши. Его отдали на трибунал и приговорили к избиению палками.



«И сделай священную одежду для твоего брата Аарона к славе и великолепию» (28:2). Коэны ходили облаченными в четыре вида одежды — рубаху, штаны, пояс и головной убор. Верховный коэн добавлял к этому еще четыре — риза из синей ткани, окаймленная колокольчиками, нагрудник из золота с драгоценными камнями, эфод и золотая полоска на лбу.



Рабейну Бехайе писал, что это великое чудо — множество коэнов служили в открытом дворе на вершине храмовой горы в разгар иерусалимской зимы одетыми в одну лишь льняную рубаху, стоя босиком на холодном мраморном полу. И как только они не умирали от холода!



Возможно, ответ кроется в следующей притче. Солдат в царской армии стоял а страже на российском морозе, и у него отмерзли уши. Его отдали на трибунал и приговорили к избиению палками.



Почему? Потому что у солдата в царской армии кровь должна кипеть, когда он стоит на страже. Это притча, а смысл ее понятен…



Кровь еврея должна кипеть внутри него и заставлять его бежать и хватать еще и еще больше Торы и заповедей.



Из следующего рассказа мы сможем увидеть, что еврей, старающийся ухватить заповедь, идущую к нему в руки, и не упускающий ее, удостаивается спастись от всех врагов.



После известной поездки раввинов Иерусалима по селениям страны Израиля рав Моше Паруш основал религиозную школу для детей в поселении Явниэль. Сначала он переехал жить в Явниэль без семьи, а спустя какое-то время, накануне Суккот в 5677 году (1917), вернулся на праздник в Иерусалим, намереваясь сразу затем забрать свою семью в Явниэль.



В ту пору в Иерусалиме царил большой голод. Накануне Ошана Раба рав Паруш проходил в районе Меа Шеарим и видел, как жены выдающихся мудрецов города торгуют подушками, простынями и одеялами, чтобы заработать денег на еду к празднику.



Одна из них — жена гаона раби Йосефа Саланта — у которой уже не осталось подушек и прочих товаров на продажу, предложила ему купить спички. Рав Моше не нуждался в спичках и продолжил свой путь. Но вскоре после этого он остановился и подумал: если эта почтенная женщина стоит на улице и продает спички, нельзя не купить их и не дать ей денег, чтобы она могла приобрести еду к празднику. Он вернулся и купил коробок спичек, положив его в карман.



После Симхат Тора он нанял телегу, которая должна была отвезти его в Явниэль. На нее были погружены все домашние вещи и мебель. Телега отправилась в путь — в направлении горы Цофим. Иерусалим был окутан ночной мглой, это было военное время. На улицах не было никакого освещения.



И когда телега поднималась по склону горы, ее тряхнуло, и один из предметов мебели сдвинулся и упал на землю. Шум от падения вызвал тревогу у солдат из турецкой армии, стоявших на страже неподалеку. Они стерегли дорогу, чтобы отлавливать сбежавших дезертиров.



В те дни, если такой дезертир попадался, он получал страшные побои, и многие расставались с жизнью из-за этого. Солдаты задержали рава и стали кричать на него, желая знать, откуда он сбежал. Рав Паруш ответил, что он гражданин Америки, но они не обратили внимания и стали тащить его в сторону тюремной камеры в Старом Городе, избивая палками. В этом месте его ожидали новые побои, которые могли стоить ему жизни.



Рав Моше просил их взглянуть на его американский паспорт, лежащий в кармане. Но поскольку на улице не было никакого освещения, сделать это было никак невозможно. Вдруг он вспомнил о коробке спичек в кармане. Он зажег спичку и показал им паспорт. Турецкие солдаты были смущены, увидев его, и отпустили рава восвояси…



Выходит, даже те копейки, на которые он купил спички у жены мудреца, оказались способны спасти ему жизнь (Майян а-Шавуа).