Учеба в шаббат — путь к достатку. Ваякель

«Оцарот» , темы: Оцарот, Ваякель

Почему у гаона Рахамима ювелирные изделия получались лучше. История о мастере и раввине.



«Шесть дней делай работу» (32:2). Автор комментария «Сифтей Коэн» приводит цитату из Мидраша: когда сыны Израиля вошли в страну, Тора сказала Святому, благословен Он: «Теперь каждый будет заниматься своим полем, а что же будет со мной?» Ответил ей Всевышний: «Я дал им шаббаты, чтобы они занимались Торой, и если будут так поступать, материальный достаток придет к ним легко».



Поэтому везде, где речь идет о шаббате, написано также: «Шесть дней делай работу», то есть если только будешь отдыхать в шаббат, то сможешь тяжело работать всю неделю. Но там, где написано «шаббат шаббатон для Б-га» (т. е. если посвятишь весь этот день Всевышнему в изучении Торы), тогда «шесть дней будет делаться работа» — легко, словно сама собой!



Гаон раби Рахамим Хори из Джарбы жил примерно восемь поколений назад. Он относился к той категории людей, о которой сказано: «Велик наслаждающийся трудом рук своих». Каждое утро он изучал «четыре локтя закона» после молитвы, а потом отправлялся в бейт-мидраш и продолжал учебу. Оттуда он шел заниматься своей профессией — он был ювелиром, причем весьма выдающимся. А к вечеру вновь приходил в бейт-мидраш учиться. Ночью он опять занимался «четырьмя локтями закона», так что большая часть суток оказывалась посвящена Торе и молитве, и лишь немного времени он проводил за ремеслом.



Второй и пятый дни недели в Джарбе были базарными днями. И рав приносил на рынок свой товар — посуду, которую он изготавливал в течение всей недели. Вместе с ним туда же приходил еще один ремесленник, который весь день занимался своей работой. С утра до вечера он нагревал металлы на огне и придавал им форму молотком — трудился не покладая рук. А в базарный день, принося свою продукцию, он видел, что у рава Рахамима изделия получились и лучше, и больше. Все покупают его товар и платят за него щедро. А он (его коллега), трудящийся всю неделю с утра до вечера, с трудом сводит концы с концами.



В недоумении он обратился к раву, прося объяснить эту ситуацию.



«Все в заслугу шаббата!» — ответил рав.



Ответ вызвал еще большее удивление, но рав объяснил: «Тора говорит: шесть дней делай работу свою, а в день седьмой отдыхай».



«Но ведь и я отдыхаю в шаббат», — воскликнул его коллега.



«Верно, — ответил рав, — однако в главе Ваякъэль написано: Шесть дней будет делаться работа — она будет выполняться словно сама собой, тогда как седьмой день должен быть для вас святым шаббатом, посвященным целиком Б-гу. Если вы увеличите силу шаббата — прибавите святость и будете больше изучать Тору — особое благословение снизойдет на вашу работу, и она будет словно совершаться сама!» (Майян а-Шавуа)