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В Киеве минувшая ночь стала самой теплой за последние 135 лет

  
 
23 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

В Киеве 23 февраля зафиксирована самая теплая ночь с 1881 года. Об этом сообщает метеостанция центральной геофизической обсерватории.

Столбик термометра не опустился ниже 8,4 ° С, что на 4,1 ° С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2008 года, пишут "Все Новости".

"Сегодня будет превышен и рекорд максимальной температуры, установленный в 1998 году и, соответственно среднесуточной, который держался с 2008 года. Нынешняя погода согласно климатической норме соответствует середине апреля", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 28 января был зафиксирован первый температурный рекорд с начала этого года. 



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