На авиабазах Турции объявлен повышенный уровень тревоги

В военно-воздушных силах Турции объявлен оранжевый уровень тревоги, что предполагает "полную готовность ко всему". Об этом со ссылкой на информацию военных источников сообщает агентство Анадолу.



Также повышенный уровень тревоги подразумевает немедленный ответ пилотов без согласования с командованием.



29 января утром российский военный самолет Су-34 нарушил турецкое воздушное пространство. Посол РФ в Анкаре был вызван в МИД Турции. В ведомстве призвали Россию не нарушать воздушное пространство, иначе это приведет к серьезным последствиям.



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