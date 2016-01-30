

В начале привлекла внимание иллюстрация - фото газеты "Сокрытое сокровище". Подумал сразу - "где логотип?". Почему на месте логотипа кремль?

Может фотошоп?





http://orsha.eu/rus/новости/3420/

Думаю, что это опасная тенденция - учащение присутствия госсимволов на главной адвентистской газете России. Сколько кремль на обложку не вешай, а все равно... Под символом красной звезды были расстреляны сотни тысяч невинных людей, тысячи христиан были убиты и замучены людьми с красной звездой на фуражке. За то, чтобы править в кремле были искалечены огромные массы народа.

Стоит ли "это" ставить в христианской газете на место своего логотипа?

На одном сайте увидел статью под названием "Религия вне политики?". Ресурс светский, посвящен, как я понял белорусскому городу Орша.В начале привлекла внимание иллюстрация - фото газеты "Сокрытое сокровище". Подумал сразу - "где логотип?". Почему на месте логотипа кремль?Может фотошоп?Думаю, что это опасная тенденция - учащение присутствия госсимволов на главной адвентистской газете России. Сколько кремль на обложку не вешай, а все равно... Под символом красной звезды были расстреляны сотни тысяч невинных людей, тысячи христиан были убиты и замучены людьми с красной звездой на фуражке. За то, чтобы править в кремле были искалечены огромные массы народа.Стоит ли "это" ставить в христианской газете на место своего логотипа?