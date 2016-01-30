  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Кремль

  
   
 
На одном сайте увидел статью под названием "Религия вне политики?". Ресурс светский, посвящен, как я понял белорусскому городу Орша.
В начале привлекла внимание иллюстрация - фото газеты "Сокрытое сокровище". Подумал сразу - "где логотип?". Почему на месте логотипа кремль?
Может фотошоп?
Кремль


http://orsha.eu/rus/новости/3420/
Думаю, что это опасная тенденция - учащение присутствия госсимволов на главной адвентистской газете России. Сколько кремль на обложку не вешай, а все равно... Под символом красной звезды были расстреляны сотни тысяч невинных людей, тысячи христиан были убиты и замучены людьми с красной звездой на фуражке. За то, чтобы править в кремле были искалечены огромные массы народа.
Стоит ли "это" ставить в христианской газете на место своего логотипа?
Кремль



Другие новости:
  • Президент ПАСЕ призвала Кремль пощадить жизнь Савченко
  • Путин не о чем сожалеет
  • Суд над убийцами Политковской могут засекретить
  • "Нас ждут непростые времена"
  • Пять христиан убиты экстремистами в Кении
  • 100 христиан убиты на севере Камеруна. Разрушены Церкви
  • Кремль заявил, что не давал согласия на миротворцев в Донбассе
  • Саакашвили рассказал, чего хочет Кремль: \"План Путина совершенно четкий ...



    		•
     

    		 

      #1 написал: Андрей (26 марта 2016 15:07)  
     
    Согласен не подходящий символ красной звезды для церковной газеты, в прочем как и Украинский трезубец, под которыми уже убиты и замучены тысячи на Донбассе и Одессе.
    		 
      [цитировать]  
           
      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 