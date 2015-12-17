Пастор в Сочи оштрафован за чтение Библии в кафе

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу пастора из Сочи Алексея Колясникова, оштрафованного на 30 тысяч рублей за чтение Библии в кафе, об этом рассказал его адвокат Александр Попков.

Об этом передает 316NEWS со ссылкой на ria.ru

«Сегодня я получил письмо из Страсбурга от юридического референта-секретаря суда о том, что наша жалоба зарегистрирована», — сказал Попков.

Пастор обжаловал в Страсбурге решения судов, которые сочли, что чтение Библии в специально арендованном для этого кафе является правонарушением по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении.

Защитник уточнил, что в жалобе Колясникова речь идет о нарушении права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции), нарушении свободы мысли, совести и религии (статья 9), свободы выражения мнения (статья 10) и свободы собраний и объединений (статья 11).