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В Техасе школьники устроили демонстрацию в поддержку учителя

  
 
15 декабря 2015 | Христианские новости
  
 

Школьники из Santa Rosa High School (штат Техас, США) устроили демонстрацию в поддержку учителя алгебры, которому школьное начальство объявило выговор за разговоры о Боге в классе.

Об этом сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian News.

В понедельник, 7 декабря, более 50 учеников собрались перед зданием школы и скандировали имя преподавателя, держа в руках плакаты со словами поддержки. На одном из таких плакатов было написано «Хороший учитель, как свеча. Он растрачивает себя, чтобы осветить путь другим», на другом «День без алгебры как день без солнечного света».

За несколько дней до этого руководство школы объявило выговор преподавателю алгебры Чарльзу Зайцлю за то, что он в классе разговаривал с учениками о Боге и цитировал Писание.

Эриберто Вильяреал, начальник школьного округа Santa Rosa, объяснил в интервью телеканалу KGBT-TV, что руководство школы не имеет ничего против религии и не возражает против молитвы школьников, но это должно происходить не во время занятий.

Сам Чарльз Зайцель в понедельник перед началом занятий общался с учащимися и их родителями.

Автор статьи на сайте Christian News подчеркнул, что политика школы Santa Rosa очень сильно отличается от политики одного из самых первых высших учебных заведений Америки – Гарвардского колледжа. В своих 1642 законах колледж требует от студентов поставить Иисуса Христа в центр своих исследований.

«Каждый должен так упражнять себя в чтении Писания дважды в день, чтобы быть готовым дать отчет в своем знании, как в теоретических исследованиях языка и логики, так и в практических и духовных истинах, как того требует его наставник, по его способностям; “откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых” (Псалом 118:130)», - говорится в законах Гарвардского колледжа, датированном еще 1655 годом.



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