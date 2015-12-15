Известные раввины намекнули, что приход Мессии не за горами

Видные израильские раввины Моше Штернбух и Шломо-Моше Амар намекнули общественности, что в связи с некоторыми мировыми событиями приход Мессии уже не за горами.

Раввин Штернбух, заместитель председателя раввинского суда и глава организации Eidah Charedit в Иерусалиме, недавно заявил: «Людям следует надеть свои шабатние одежды и приготовиться к приходу Мессии». Как сообщает сайт Kikar Shabbat, раввин Штернбух во время своего еженедельного урока рассказал о скором приходе Мессии в свете последнего конфликта Турции и России. Он сделал вывод, что в связи с этим конфликтом мы должны быть готовы к приходу Мессии. «Мессия не за горами и только и ждет, чтобы прийти», пишет stmegi.com.

«Мы получили прямое указание, передающееся из поколения в поколение от Виленского Гаона. Когда Россия пойдет завоевывать Стамбул, столицу Турции, наденьте шабатние одежды и ожидайте Мессию», – сказал он. «У России и Турции конфликт друг с другом. Мы слышим отзвуки войны. Все нации удивлены тем, что Турция начала борьбу с Россией, – объясняет рабби Штернбух. – Мы видим в этом подтверждение учения мудрецов: когда Мессии нужно будет прийти, Бог будет подстрекать народы друг против друга, и пока они не воспротивятся этому, будет война. Поэтому, как только Шмита закончится, мы должны пробудиться и покаяться».

Затрагивая учение мудрецов, раввин Штернбух размышлял о преследованиях евреев арабскими странами, с которыми придется столкнуться во время прихода Мессии: «Написано, что прежде, чем придет Мессия, Израиль значительно пострадает от сыновей Ишмаэль (арабов). Они успешно будут противостоять нам. Мы стоим на распутье – нужно молиться, просить у Бога искупления. Мы должны пробудиться и покаяться, иначе, не дай Бог, ишмаэлитяне победят нас».

«Сейчас самое время покаяться и помолиться, – сказал рав Штернбух. – Мессия не за горами и только и ждет, чтобы прийти. Невозможно понять, как такая страна, как Турция, может начать войну и не хочет извиняться. Они сумасшедшие! Бог вводит их в заблуждение, поэтому мы должны усилить наше раскаяние. Таким образом, мы очень скоро заслужим истинное искупление».

Kikar Shabbat процитировал слова главного раввина сефардов Иерусалима и бывшего главного раввина сефардов Израиля Шломо-Моше Амара о том, что мир сегодня очень близок к приходу Мессии. Выступая на собрании последователей хасидского движения Хабад в Кфар-Хабаде, рабби Амар сказал: «Приход Мессии близок как никогда. Имеют место быть все знаки, данные пророками, ранними и поздними мудрецами, и то, что написано в книге Зоар (основа Каббалы). Все великие люди последних поколений во главе с моим рабби (рабби Овадья Йосеф) сказали: «Вот, он стоит прямо за углом». Мы должны быть сильными».

Раввин Амар процитировал учение последнего лидера Хабада, раввина Менахема-Мендла Шнеерсона, в котором он предупредил, что незадолго до прихода мессии начнется мировой конфликт. «Придет время, когда мы не сможем спать от всех тех бед, которые обрушатся на нас», – сказал раввин Амар.