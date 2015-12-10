Известный Повар Джейми Оливер Выиграл Суд Против McDonald’s

Всемирно известный шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер выиграл суд против крупнейшей сети быстрого питания в мире.

Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и нагетсов. После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. И вот у меня к вам, други, резонный вопрос: пошто такая массированная атака СМИ, рекламирующая кока-колу, пепси-шмепси (в "Танца" по ТНТ , например), макдональдса? Я с трудом могу представить суммы, которые тратяться на эту атаку. При чем, что оченно важно? Рассчитана эта атака на молодежь. Есть совершенно конкретные личности (Егор Дружинин), которые являются необыкновенным авторитетом для молодых людей, против которых детям-подросткам-молодежи не устоять, пишет pure-t

Именно такие личности не гнушаются никаким заработкам и помогают корпорациям травить нацию. А ведь "мясо" в Макдональдс привозят через океан!!! Здесь у нас этот "фарш" не производят. Не могу точно при точно вспомнить, но одной из передач ("Среда обитания"?) показали сюжет, в котором выяснилось, что "полуфабрикаты" привозят именно из США. lika-michailova Мясо для гамбургеров, Биг Маков и прочих «деликатесов» готовится из промытого говяжьего жира, а промывают его в самом обычном гидроксиде аммония. Если бы не этот процесс, то, по словам повара, не то ассортимент макдональдса невозможно было не то, что есть, но даже смотреть на него без слез.

По словам Оливера, сеть ресторанов занимается тем, что берет продукт, который даже собака есть не стала, и делает пригодным для потребления человеку с помощью химической обработки. Но не только сам факт обмана возмутителен в этой истории: гидроксид аммония ядовит для человеческого организма. Цвет продуктов меняют тоже с помощью химии. Во время интервью Daly Mail Оливер продемонстрировал, как из жира, кожи, и внутренних органов можно сделать пригодное для употребления мясо.

И задался вопросом: «Зачем разумному человеку кормить детей жиром с аммиаком?». Смесь, которая получилась в результате эксперимента была очень похожа на розовую слизь. Немного терпения на фабрике - и она уже похожа на мясо: и по виду, и по вкусу, и по запаху. Кстати, в США использование гидроксида аммония одобрено Министерством сельского хозяйства США, и потребителей не уведомляют про использование данной процедуры.