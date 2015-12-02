Бог поставил Аксенова?









От имени адвентистов Крыма выступил старший пастор Церкви христиан адвентистов седьмого дня Эдуард Симинюк. Он заверил Главу Республики, что адвентисты поддерживают молитвами и своими усилиями, насколько и где это возможно, все добрые усилия, направленные на созидание и благо народов Крыма. Пастор Симинюк подчеркнул, что Бог поставил С. В. Аксенова и его команду на это служение, и Он же даст им помощь в исполнении возложенной на них задачи. В знак этого представитель адвентистской церкви подарил С. В. Аксёнову Библию в современном переводе на русский язык. «На первой странице подаренной Библии написано, что для исполнения ответственного служения в это сложное время Главе Республики понадобится особая мудрость. Когда он будет общаться с Богом через молитву и чтение Священного Писания, он получит от Бога руководство и помощь. В заключение пожелания записан текст из Библии: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдёшь» (Иисус Навин 1:8-9)», — поделился Э. Симинюк.



Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

http://sokrsokr.net/adventistyi-kryima-podarili-bibliyu-glave-respubliki/ 25 ноября в Крыму состоялось заседание межконфессионального совета Крыма «Мир — дар Божий», где присутствовали лидеры основных конфессий Крыма. Перед собравшимися выступил глава Республики Крым С. В. Аксёнов, который заверил, что власти предпринимают чрезвычайные усилия, чтобы помочь людям в сложной ситуации, связанной с отключением электроэнергии. Поднимался вопрос важности сохранения единства и межнационального и межконфессионального согласия.выступил старший пастор Церкви христиан адвентистов седьмого дня Эдуард Симинюк. Он заверил Главу Республики, что адвентисты поддерживают молитвами и своими усилиями, насколько и где это возможно, все добрые усилия, направленные на созидание и благо народов Крыма. Пастор, что, и Он же даст им помощь в исполнении возложенной на них задачи. В знак этого представитель адвентистской церкви подарил С. В. Аксёнову Библию в современном переводе на русский язык. «На первой странице подаренной Библии написано, что для исполнения ответственного служения в это сложное время Главе Республики понадобится особая мудрость. Когда он будет общаться с Богом через молитву и чтение Священного Писания, он получит от Бога руководство и помощь. В заключение пожелания записан текст из Библии: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдёшь» (Иисус Навин 1:8-9)», — поделился Э. Симинюк.Информационная служба «Сокрытое Сокровище»http://sokrsokr.net/adventistyi-kryima-podarili-bibliyu-glave-respubliki/