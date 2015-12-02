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Бог поставил Аксенова?

  
   
 
25 ноября в Крыму состоялось заседание межконфессионального совета Крыма «Мир — дар Божий», где присутствовали лидеры основных конфессий Крыма. Перед собравшимися выступил глава Республики Крым С. В. Аксёнов, который заверил, что власти предпринимают чрезвычайные усилия, чтобы помочь людям в сложной ситуации, связанной с отключением электроэнергии. Поднимался вопрос важности сохранения единства и межнационального и межконфессионального согласия.

Бог поставил Аксенова?


От имени адвентистов Крыма выступил старший пастор Церкви христиан адвентистов седьмого дня Эдуард Симинюк. Он заверил Главу Республики, что адвентисты поддерживают молитвами и своими усилиями, насколько и где это возможно, все добрые усилия, направленные на созидание и благо народов Крыма. Пастор Симинюк подчеркнул, что Бог поставил С. В. Аксенова и его команду на это служение, и Он же даст им помощь в исполнении возложенной на них задачи. В знак этого представитель адвентистской церкви подарил С. В. Аксёнову Библию в современном переводе на русский язык. «На первой странице подаренной Библии написано, что для исполнения ответственного служения в это сложное время Главе Республики понадобится особая мудрость. Когда он будет общаться с Богом через молитву и чтение Священного Писания, он получит от Бога руководство и помощь. В заключение пожелания записан текст из Библии: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдёшь» (Иисус Навин 1:8-9)», — поделился Э. Симинюк.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»
http://sokrsokr.net/adventistyi-kryima-podarili-bibliyu-glave-respubliki/



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      #1 написал: AntonZ (2 декабря 2015 22:22)  
     
    А Семенюк не сказал, что КРАСТЬ нехорошо? Что быть бандитом плохо? Что нужно каяться, пока не поздно?

    Иоанн Креститель говорил Ироду - "тебе не должно..."
    Сегодня такое не говорят. Только хвалят.
    		 
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      #2 написал: ЯЧ (3 декабря 2015 00:30)  
     
    22 декабря 2009 года на пресс-конференции в Симферополе заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Михаил Бахарев обнародовал информацию, согласно которой Сергей Аксёнов в 1990-е годы был причастен к организованной преступной группировке «Сэйлем», в которой проходил под кличкой «Гоблин». При этом Михаил Бахарев процитировал выдержки из оперативно-розыскного дела УБОП ГУ МВД Украины в Автономной Республике Крым, ранее опубликованные в Интернете. Он также заявил о причастности «Русского единства» к рейдерским захватам автовокзала в Симферополе, ряда жилых домов, евпаторийского санатория «Искра» для детей, больных церебральным параличом, попытке захвата санатория «Горное солнце».

    Вскоре после пресс-конференции Сергей Аксёнов подал исковое заявление на Михаила Бахарева о защите чести и достоинства. 26 февраля 2010 года Центральный районный суд города Симферополя признал информацию, распространённую Михаилом Бахаревым, недостоверной и обязал его выплатить Аксёнову 1 гривну в качестве компенсации за моральный вред и опровергнуть свои слова на специально собранной пресс-конференции. Источник: Википедия.

    Готовьте гривню, AntonZ
    		 
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      #3 написал: andrew (22 января 2016 21:53)  
     
    позор Семенюку за заведомое двуличие и за ложь "во благо"
    		 
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      #4 написал: Давид (26 января 2016 09:00)  
     
    Всякая власть от Бога. Крым ушел от фашисткой власти, которая установилась в Украине и избежал участи Донбасса и Луганска.
    Слава Богу за Его милость и провидение.
    		 
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      #5 написал: Денис (4 февраля 2016 00:12)  
     
    Ничуть не удивительно. Примерно такое уже было в 20-х гг. "...нет ничего нового под солнцем".
    		 
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      #6 написал: Андрей (26 марта 2016 15:30)  
     
    Власть от Бога призвана нести мир,радость,безопасность, в Крыму сейчас так и есть.
    		 
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      #7 написал: RusaK (9 сентября 2016 21:45)  
     
    AntonZ,
    А вы яценюку сказали, а порошенко?
    		 
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      #8 написал: AntonZ (25 сентября 2016 18:50)  
     
    Лично не встречался
    		 
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