Генсек НАТО о Су-24: Мы поддерживаем нашего союзника Турцию

Турция проинформировала союзников о сбитом самолете ВВС России, который нарушил воздушное пространство этой страны. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенбера по итогам совета альянса в связи с сегодняшним инцидентом.



Столтенберг подчеркнул, что "мы солидарны с Турцией и поддерживаем территориальную целостность нашего союзника по НАТО". Он также отметил, что Альянс будет внимательно следить за развитием ситуации у границ союзника НАТО.



"Я с нетерпением жду дальнейших контактов между Анкарой и Москвой, и призываю к спокойствию и деэскалации. Дипломатия и деэскалации важны, чтобы решить эту ситуацию", - говорится в заявлении.



Напомним, турецкие истребители F-16 после 10 предупреждений уничтожили российский Су-24, вторгшийся в воздушное пространство страны. Пилоты катапультировались. По данным СМИ, один из пилотов погиб - его фото появились в интернете. Однако окончательно судьба пилотов остается неизвестной: по данным Reuters - пилоты убиты, по данным CNN - оба пилота попали в плен сирийских повстанцев. Один из вертолетов, который был послан РФ для эвакуации пилотов, уничтожили повстанцы.



В Минобороны РФ сообщили, что сбитый самолет и уничтоженный вертолет принадлежали российской авиационной группе. Глава РФ Путин резко осудил действия Турции, однако не объяснил, почему боевой самолет РФ вторгся в воздушное пространство другой страны. Вместе с тем Путин назвал власти Турции "пособниками террористов".



liga.net