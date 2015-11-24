  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Генсек НАТО о Су-24: Мы поддерживаем нашего союзника Турцию

  
 
24 ноября 2015 | Политика
  
 
Турция проинформировала союзников о сбитом самолете ВВС России, который нарушил воздушное пространство этой страны. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенбера по итогам совета альянса в связи с сегодняшним инцидентом.

Столтенберг подчеркнул, что "мы солидарны с Турцией и поддерживаем территориальную целостность нашего союзника по НАТО". Он также отметил, что Альянс будет внимательно следить за развитием ситуации у границ союзника НАТО.

"Я с нетерпением жду дальнейших контактов между Анкарой и Москвой, и призываю к спокойствию и деэскалации. Дипломатия и деэскалации важны, чтобы решить эту ситуацию", - говорится в заявлении.

Напомним, турецкие истребители F-16 после 10 предупреждений уничтожили российский Су-24, вторгшийся в воздушное пространство страны. Пилоты катапультировались. По данным СМИ, один из пилотов погиб - его фото появились в интернете. Однако окончательно судьба пилотов остается неизвестной: по данным Reuters - пилоты убиты, по данным CNN - оба пилота попали в плен сирийских повстанцев. Один из вертолетов, который был послан РФ для эвакуации пилотов, уничтожили повстанцы.

В Минобороны РФ сообщили, что сбитый самолет и уничтоженный вертолет принадлежали российской авиационной группе. Глава РФ Путин резко осудил действия Турции, однако не объяснил, почему боевой самолет РФ вторгся в воздушное пространство другой страны. Вместе с тем Путин назвал власти Турции "пособниками террористов".

liga.net



Другие новости:
  • На авиабазах Турции объявлен повышенный уровень тревоги
  • Столтенберг о создании армии ЕС: Она должна дополнять действия НАТО, а не д ...
  • В Украину вторгся российский вертолет - штаб АТО
  • Германия будет говорить с Москвой с позиции силы - Минобороны ФРГ
  • Президент Турции призвал Путина объяснить свои действия в Украине
  • Путин пригрозил нацелить ударные силы на угрожающие ей территории
  • Россия все еще находится в Восточной Украине - Столтенберг
  • США передает власть. Воевать в Ливии будут все 28 стран НАТО.



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 