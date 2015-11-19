Ватикан утверждает, что не менял своей позиции в отношении Крыма

Ватикан подчиняется решениям международного сообщества и не менял своей позиции в отношении Крыма и Севастополя.

Соответствующее заявление сделал Федерико Ломбарди, Генеральный Директор Радио Ватикана.

В частности, по его словам, католическая церковь не занимала позиций "политического или территориального характера", когда ее представитель встречался с представителем оккупационной власти Крыма.

"Обычной практикой Церкви является забота о пастырские потребности верующих, где бы они не находились. Само собой разумеется, что это предполагает также решение вопросов административно-технического характера, которые, однако, никоим образом не включают занимание позиций политического или территориального характера", - заявил Федерико Ломбарди.

Он отметил, что церковь старается не вмешиваться в вопросы такого характера и подчиняется решениям международного сообщества.

"В том, что касается Украины, позиция Святого Престола четко и регулярно отмечается во время публичных выступлений и сегодня остается неизменной", - сказал Ломбарди.

Ранее ЕвроПравда со ссылкой на Радио Ватикана сообщила о встрече епископа-помощника Одесско-Симферопольской диецезии Римско-католической церкви в Украине владыка Яцека Пиля в Севастополе с представителем оккупационного правительства.

"Епископ поблагодарил правительство Севастополя за содействие католикам, в том числе в юридической регистрации прихода Святого Климента и пастырского округа в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", - сообщало Радио Ватикана.