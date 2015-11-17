Европе нанесен удар, и не последний. Говоря на разных языках, но имея одни мысли, ЕС постарается дать сдачи и защитить себя от сегодняшних угроз и возможных будущих. Европа воюет на Востоке - с Востока бегут в Европу - прибежавшие взрывают Европу - Европа бомбит Восток. Замкнутый круг. Террор порождает террор.



После террористических атак во Франции, последует законодательное ужесточение прав и свобод рядовых граждан. Это коснется многих стран. Свобода в обмен на безопасность. Террор порождает террор.

Что делать с беженцами? Как гарантировать коренным жителям безопасность?

Нас ждут законодательные инициативы, позволяющие контролировать сферу человеческой жизни - моральную и материальную, которые помогут обезопасить страну от враждебных посягательств.



Где эти беженцы и мигранты? Что они покупают, с кем встречаются? О чем говорят, и что пишут по почте? Необходим жесткий контроль. Чтобы трагедия вчерашнего дня не повторилась в будущем.



Лучше преклониться под террор законодательный, чем тротиловый.



"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его... чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя."

(Откр.13:15,16,17)







Антон З.

16.11.2015г.



P.S.

(Терро́р (лат. terror — страх, ужас) — устрашение мирного населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам, либо запугивание с угрозой расправы или убийства. Синонимами слова «террор» являются слова «запугивание», «устрашение».

Террор бывает - Индивидуальный, государственный, экономический.)