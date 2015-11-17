  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Террор порождает террор.

  
 
17 ноября 2015 | Заруба Антон
  
 
Европе нанесен удар, и не последний. Говоря на разных языках, но имея одни мысли, ЕС постарается дать сдачи и защитить себя от сегодняшних угроз и возможных будущих. Европа воюет на Востоке - с Востока бегут в Европу - прибежавшие взрывают Европу - Европа бомбит Восток. Замкнутый круг. Террор порождает террор.

После террористических атак во Франции, последует законодательное ужесточение прав и свобод рядовых граждан. Это коснется многих стран. Свобода в обмен на безопасность. Террор порождает террор.
Что делать с беженцами? Как гарантировать коренным жителям безопасность?
Нас ждут законодательные инициативы, позволяющие контролировать сферу человеческой жизни - моральную и материальную, которые помогут обезопасить страну от враждебных посягательств.

Где эти беженцы и мигранты? Что они покупают, с кем встречаются? О чем говорят, и что пишут по почте? Необходим жесткий контроль. Чтобы трагедия вчерашнего дня не повторилась в будущем.

Лучше преклониться под террор законодательный, чем тротиловый.

"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его... чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя."
(Откр.13:15,16,17)



Антон З.
16.11.2015г.

P.S.
(Терро́р (лат. terror — страх, ужас) — устрашение мирного населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам, либо запугивание с угрозой расправы или убийства. Синонимами слова «террор» являются слова «запугивание», «устрашение».
Террор бывает - Индивидуальный, государственный, экономический.)



Другие новости:
  • Кардинал Кох призвал Европу более жестко реагировать на террор исламистов
  • Чипы всей планете!
  • Любит ли Иисус европейские ценности? Самый главный Террорист.
  • Война чисел. 666 и 144000
  • Цена Иисуса Христа. Цена ученичества
  • Знак, имя и число. Исход и Откровение
  • Сегодня чипуют коров, а завтра тебя
  • 10-01-2015. Лень. Чем грозит лень человеку?



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 