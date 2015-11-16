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Любит ли Иисус европейские ценности? Самый главный Террорист.

  
 
16 ноября 2015 | Заруба Антон
  
 
Любит ли Иисус европейские ценности? Самый главный Террорист.

Террористы во Франции убили много людей. В следующий раз подготовятся лучше и убьют еще больше. Можно ли остановить террор?

Канцлер Германии, Ангела Меркель, уже пообещала жесткий ответ всем, кому не нравятся европейские ценности, и кто готов посягнуть на эти «святыни».

Цитата из новостей:
«Меркель: Теракт в Париже - атака против всех европейцев, мы дадим террористам ответ.
Руководство Федеративной Республики Германия считает теракт в Париже атакой против всех европейцев.

«Я потрясена новостями и фотографиями, которые приходят из Парижа. Эта атака является не только нападением на свободу в Париже, она направлена против нас всех", - заявила Меркель, добавив, что и ответ должен быть общий.

Она призвала дать террористам такой ответ, который показывает им ценности, которые будут крепнуть по всей Европе. "Мы знаем, что наша общность сильнее любого террора. Дадим террористам ответ. Будем жить нашими ценностями, будем уверенными в них. Мы хотим, чтобы в этом нас поддержала вся Европа сейчас больше, чем когда-либо", - сказала Меркель.
"Мы, как граждане, даем четкий ответ: мы живем ради доброты, любви, радости общения; мы верим в право каждого человека, право каждого искать свое счастье в жизни, жить в уважении к другим и толерантности. Мы знаем, что наша свободная жизнь сильнее, чем любой террор", - заявила глава правительства ФРГ.»

И уже на следующий день авиация Франции нанесла еще более массированный авиаудар по позициям ИГИЛ, чем это было ранее. И военный кулак Европы и США сожмется еще сильнее.

Любит ли Иисус европейские "ценности"?
Узаконивание содомии, уголовное преследование простых людей, а также пасторов и священников за отстаивание Библейских принципов. Ювенальная юстиция, толерантность, аморальность. Военные вторжения в другие страны.
Любит ли Иисус такие ценности?

В Библии написано, что в конце времен на небе явится Всадник на белом коне, Который разрушит европейский миропорядок и сожжет огнем всех любителей европейских ценностей.

«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.» (Откр.19:20,21)

В Откровении написано, что Иисус Христос уничтожает Европу, весь мир и всех любящих этот мир. Второе Пришествие для всего мира будет выглядеть как терракт.
И выходит, что Иисус самый главный Террорист. Потому что рано или поздно Он убьет всех европейцев и сожжет все их ценности. И всю Землю испепелит, т.к. ненавидит все европейские «ценности», идущие вразрез с Ценностями Закона всей вселенной.

«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.» (Откр.19:19)

Скоро Рождество. Франция, Германия и весь остальной мир буду праздновать кастрированный «Кристмас». Празднуя помните – Христус вас любит, но в будущем, если не покаетесь, сделает с вами гораздо худшее, чем террористы на пятницу тринадцатое.



Антон З.
16.11.2015г.

фото: REUTERS/Stephane de Sakutin



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