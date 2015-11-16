Любит ли Иисус европейские ценности? Самый главный Террорист.

Террористы во Франции убили много людей. В следующий раз подготовятся лучше и убьют еще больше. Можно ли остановить террор?
Канцлер Германии, Ангела Меркель, уже пообещала жесткий ответ всем, кому не нравятся европейские ценности, и кто готов посягнуть на эти «святыни».
Цитата из новостей:
«Меркель: Теракт в Париже - атака против всех европейцев, мы дадим террористам ответ
.
Руководство Федеративной Республики Германия считает теракт в Париже атакой против всех европейцев
.
«Я потрясена новостями и фотографиями, которые приходят из Парижа. Эта атака является не только нападением на свободу в Париже, она направлена против нас всех", - заявила Меркель, добавив, что и ответ должен быть общий.
Она призвала дать террористам такой ответ, который показывает им ценности, которые будут крепнуть по всей Европе
. "Мы знаем, что наша общность сильнее любого террора. Дадим террористам ответ. Будем жить нашими ценностями, будем уверенными в них. Мы хотим, чтобы в этом нас поддержала вся Европа сейчас больше, чем когда-либо", - сказала Меркель.
"Мы, как граждане, даем четкий ответ: мы живем ради доброты, любви, радости общения; мы верим в право каждого человека, право каждого искать свое счастье в жизни, жить в уважении к другим и толерантности. Мы знаем, что наша свободная жизнь сильнее, чем любой террор
", - заявила глава правительства ФРГ.»
И уже на следующий день авиация Франции нанесла еще более массированный авиаудар по позициям ИГИЛ, чем это было ранее. И военный кулак Европы и США сожмется еще сильнее.
Любит ли Иисус европейские "ценности"?
Узаконивание содомии, уголовное преследование простых людей, а также пасторов и священников за отстаивание Библейских принципов. Ювенальная юстиция, толерантность, аморальность. Военные вторжения в другие страны.
Любит ли Иисус такие ценности?
В Библии написано, что в конце времен на небе явится Всадник на белом коне, Который разрушит европейский миропорядок и сожжет огнем всех любителей европейских ценностей.«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.»
(Откр.19:20,21)
В Откровении написано, что Иисус Христос уничтожает Европу, весь мир и всех любящих этот мир. Второе Пришествие для всего мира будет выглядеть как терракт.
И выходит, что Иисус самый главный Террорист. Потому что рано или поздно Он убьет всех европейцев и сожжет все их ценности. И всю Землю испепелит, т.к. ненавидит все европейские «ценности», идущие вразрез с Ценностями Закона всей вселенной.«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.»
(Откр.19:19)
Скоро Рождество. Франция, Германия и весь остальной мир буду праздновать кастрированный «Кристмас». Празднуя помните – Христус вас любит, но в будущем, если не покаетесь, сделает с вами гораздо худшее, чем террористы на пятницу тринадцатое.
Антон З.
16.11.2015г.
фото: REUTERS/Stephane de Sakutin