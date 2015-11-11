Совет церквей попросил Обаму помочь с гуманитарным кризисом в Украине

Религиозные лидеры обратились с письмом членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помощи в преодолении гуманитарного кризиса в стране.

"Обращаемся к вам от имени нашего народа о помощи преодолеть гуманитарную катастрофу, которая охватывает нашу страну. Потребности являются огромными: от медицинских средств до предметов ежедневного потребления, таких как еда, вода и одежда", - отмечается в письме, презентованного в Вашингтоне Патриархом Киевским и Всей Руси-Украины Филаретом, предстоятелем Украинской Греко-Католической Церкви Святославом Шевчуком и главным раввином Киева и Украины Яковом Дов Блайхом.

"В то время, как СМИ постоянно сообщат о войне России против Украины, реформы украинского правительства и финансовые вызовы, вопросы человеческих страданий от боевых действий упоминается редко", - отмечается в обращении.

Кроме того, что Украина безусловно требует большей военной, финансовой и политической поддержки, "мы должны сосредоточиться на гуманитарном аспекте".

В документе напоминается, что, по официальным данным ООН, более 5 млн людей в Украине, в том числе 1,7 млн детей, имеют отчаянную потребность гуманитарной поддержки. При этом подчеркивается, что в более 65% случаев эти потребности остаются неудовлетворенными.

Религиозные лидеры Украины поблагодарили США за уже оказанную помощь и обратились с просьбой о расширении определенных программ.

"Мы просим вас увеличить помощь и задействовать весь потенциал Государственной программы партнерства Национальной гвардии США, а также программы "Партнерство ради мира" в качестве инструментов облегчения последствий гуманитарной катастрофы", - отмечается в письме.

При этом отмечается, что реализация этих программ позволит быстрее, в течение считанных дней, и эффективнее доставлять в Украину медицинскую помощь и другие гуманитарные грузы.

Ранее президент США Барак Обама распорядился оказать Украине военную помощь на 25 миллионов долларов.