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В Казахстане благовестнику дали 7 лет условного заключения

  
   
 

В понедельник, 9 ноября из следственного изолятора в городе Астана, Казахстан был освобожден благовестник, прихожанин церкви адвентистов седьмого дня Ыкылас Кабдуакасов, обвиняемый в разжигании межрелигиозной розни.

Судья назначила наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Как сообщил на своей странице Facebook правозащитник Владислав Кусакин, Ыкылас Кабдуакасов находился в заключении 80 дней за проповедь Евангелия.

Согласно материалам следствия, Ыкылас Кабдуакасов с ноября 2014 года по август 2015 года на съемной квартире в Астане проводил лекции среди студентов Евразийского университета, во время которых допускал высказывания, «разжигающие рознь».

Во время суда, один из свидетелей, студент университета, заявил, что «во время лекций Ыкылас Кабдуакасов позволял себе высказывания, оскорбляющие ислам и пророка Мухаммеда». В свою очередь, студенты не смогли ответить на вопросы, кто организовывал встречи на съемной квартире и кто их пригласил.

В ходе судебного заседания говорили также о книге «Подходящие ответы», изданной в 2007 году. Сторона обвинения считает, что «в этой книжке, предложенной молодежи Ыкыласом Кабдуакасовым, также содержатся высказывания, вызывающие религиозную рознь».

Однако пастор церкви адвентистов седьмого дня Андрей Тетерюк напомнил, что этой книги в списке запрещенной в Казахстане литературы нет. Пастор акцентировал на том, что «Ыкылас Кабдуакасов не глава церкви адвентистов седьмого дня, а лишь ее прихожанин».



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