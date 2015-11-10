Монашка помогла офицеру ИГИС найти в монастыре «оружие»

Сестра Яхат – 30-летняя иракская монашка, которая жила тихой жизнью посвящения Богу в доминиканском монастыре неподалеку от Мосула (Ирак). Она помогала заботиться о детях в местном детдоме и изучала в университете антропологию. Затем Мосул захватили джихадисты ИГИС.

“Когда мы поняли, что бегство – это наш единственный выход, – рассказывает Яхат, – все монашки быстро запаковали свои вещи. Затем мы встретились в церкви, помолились и поцеловали в последний раз пол, прежде чем за нами закрылись двери монастыря”.

Теперь Яхат помогает беженцам в лагере возле города Эбриль. Там она проживает уже почти полгода, где также заботится о пожилых монахинях (как сообщает World Watch Monitor).

Через несколько дней после того, как сестры оставили монастырь, его настоятельнице, сестре Марии, позвонил один из офицеров ИГИС – с целью поиздеваться над ней. “Просто хочу, чтобы ты знала – я сейчас сижу на твоем стуле и теперь заправляю тут всем”, – сказал он.

Затем (по словам Хаят) он потребовал от нее дать информацию, где сестры спрятали в монастыре оружие. Он не мог себе даже представить, чтобы в таком важном месте в городе не было оружия.

Сестра Мария «направила» его в библиотеку.

Но тщательные поиски террориста ни к чему не привели. Поэтому он позвонил Марии еще раз. Чувствовалось, что он зол. “Там нет никого оружия – одни книги!” – кричал он в трубку.

Тогда Мария объяснила ему, что Библия – это духовное оружие, способное сокрушить человека и изменить его сердце. “Библия – это единственное оружие, которым мы пользуемся, – сказала она. – И я очень рекомендую Вам начать читать ее”.

Хайт надеялась вернуться вскоре в монастырь, но исламистские экстремисты прочно закрепились в этом городе и смогли выдержать бомбардировки американцев и натиск Иракской армии.

Тысячи беженцев-христиан оказались в ужасных условиях. Их дома захвачены сейчас солдатами ИГИС или соседями-мусульманами, которым они доверяли.

Хаят ужасно истомлена трудной жизнью в лагере беженцев. Когда ее расспрашивают о дорогом для ее сердцу монастыре, она не может сдержать слез. Ведь там она на протяжении 14 лет жила жизнью полного посвящения.

С момента своего прибытия в лагерь беженцев Хаят добровольно обрекла себя на все трудности такой жизни ради солидарности с теми, кто лишился крова.

Вначале у монашки не было даже где спать. Но в те суматошные дни этого никто не заметил. “Поэтому я спала первое время на полу в прачечной. Моей подушкой была моя сумка. А постелью – грязное белье на полу. Другие монашки так и не узнали, что я специально не хотела им говорить о своих ужасных условиях. Я приехала сюда служить. И это был мой способ выразить солидарность со всеми этими беженцами в лагере”.

Хаят начала проводить молитвенные встречи для молодежи.

“У беженцев столько проблем, что мы поняли: нужны регулярные молитвы, – свидетельствует Хаят. – Вначале это было всего лишь несколько молодых людей, которые собирались в саду, здесь в лагере. Это было как маленькое семя, которое когда-нибудь даст плод. Мы зажигали свечи и молились Господу про себя или вслух. Многие говорили Богу в молитвах: “Боже, помилуй нас!” Или: “Боже, верни нас домой!”