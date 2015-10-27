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В США религиозные лидеры подписали соглашение о толерантности

  
 
27 октября 2015 | Христианские новости
  
 

В пятницу, 23 октября, в Национальном соборе в Вашингтоне (США) евангельский пастор, имам и еще дюжина представителей различных религий подписали «Обязательство о приверженности свободе вероисповедания» и провели совместную молитву «О толерантности»,

Об этом сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Today.

«Я люблю мусульман так же, как и христиан», - заявил перед молитвой Боб Робертс, пастор церкви Northwood Church из города Келлер (штат Техас).

Служители разных религий призвали политиков, лидеров государства и всю нацию защитить права верующих и противостоять фанатизму, ненависти и дискриминации в отношении людей всех вероисповеданий.

Текст «Обязательства» гласит: «Каждая из наших религиозных традиций учит, что человек имеет возможность и обязанность построить общество, в котором мир и взаимное уважение являются основным выражением этической жизни. Наши религии также учат нас, что мы должны отстаивать права и свободы всех членов общества, в котором мы живем, включая людей, чья вера отличается от нашей собственной. Это видение справедливого отношения ко всем людям рождено в нашей вере, поддерживает фундаментальные американские ценности и проявляется в нашей поддержке принципа, что свобода вероисповедания должна быть гарантирована людям всех верований и неверующим».

Важно отметить, что, хотя большинство протестантских пасторов все еще считают ислам опасным, последние исследования LifeWayResearch показывают, что уже 17% протестантских пасторов считают ислам похожим на христианство. Пять лет назад таких было всего 9%. Две трети опрошенных протестантских пасторов согласны с утверждением, что христианство и ислам должны стремиться мирно сосуществовать в Америке.



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