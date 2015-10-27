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Женщина спаслась от террористов, призывая имя Иисуса

  
 
27 октября 2015 | Христианские новости
  
 

Медсестра Марике Вельдман чудом спаслась от палестинских террористов, напавших на их автобус в Израиле.

Когда террористы напали на них, женщина знала, что её спасёт только имя Иисуса. Как рассказывала медсестра, мужчина открыл огонь по пассажирам: «Они начали кричать «Аллах Акбар». Один из них начал наносить мне удары ножом.  Другой начал стрелять. Люди очень громко орали. Это было ужасно. Я постоянно кричала на голландском: «Господи Иисусе, Господи Иисусе! Помоги мне, помоги мне».

По её словам, пока она кричала, нападавший на неё убежал в конец автобуса.

78-летняя голландская медсестра сейчас находится в стабильном состоянии в израильской больнице, восстанавливаясь от множественных ножевых ранений, включая прокол лёгкого.

Вельдман переехала в Иерусалим много лет назад, чтобы заботиться о палестинских сиротах и детях со сложным прошлым, говорится в блоге «One for Israel».

«Она самостоятельно растила палестинских и арабских детей из Израиля, оказавшихся в трудных обстоятельствах, —говорит Николь Янсезян, директор организации «Christian friends of Shalva». — Это приёмные дети и это официально поддерживается правительством. Христианская община отреагировала на происшествие, обеспечив Марике едой и молясь за неё в больнице».



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