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Новым президентом Гватемалы стал евангельский христианин

  
 
27 октября 2015 | Христианские новости
  
 

В Гватемале 25 октября прошли президентские выборы. Новым президентом страны стал евангельский христианин Джимми Моралес.

Джими Моралес, бывший комик, которого в начале избирательной кампании никто не воспринимал всерьез, уверено победил в двух турах президентских выборов. Наши СМИ много уделили внимания тому, что Моралес – бывший комик. Но почти никто не упомянул, что новый президент Гватемалы – глубоко верующий человек, получивший кроме светского образования еще и теологическое.

Программа Джимми Моралеса построена на консервативных ценностях, отвергающих однополые браки, аборты и легализацию марихуаны, слоган его избирательной кампании гласил: «ни коррупционеров, ни воров».

Выборам президента в Гватемале предшествовал затяжной политический кризис, в том числе отставка и арест бывшего президента страны Отто Перса Молины, обвиненного во взяточничестве и мошенничестве. Все последние месяцы страна балансировала на грани политического и социального хаоса.

Движение «Гватемала молится» мобилизовало более 700 евангельских церквей для непрерывной молитвы и поста. Сорок дней церкви молились за мирное решение кризиса. Каждую субботу по утрам в центральном столичном парке проводились молитвенные собрания.

«Бог положил Свою руку на Гватемалу, и чудо произошло, - сказал для CBN News один из организаторов молитвенного движения Марко Антонио Руис. – Мы выступили вместе, как Церковь, и взывали в один голос. Много может усиленная молитва праведного. Бог услышал голоса всех тех, кто присоединился к нам в молитве».

Джимми Моралес в интервью для CBN News подчеркнул важность роли церкви: «Роль христианской Церкви  - быть невестой Агнца – это роль служения и преданности. Кроме того проповедовать Евангелие, учить и совершенствовать таланты людей. Так что это довольно серьезная роль».

И христиане, и неверующие в Гватемале согласны, что мирное решение кризиса и завершение избирательного процесса стало возможным, благодаря активному участию церкви, и что это может послужить хорошим уроком для других стран.



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