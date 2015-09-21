В Канаде за отказ обслужить гей-парад уволили водителя-христианина

Водитель-христианин городской транспортной компании Calgary Transit, житель города Калгари, был уволен после того, как отказался вести автобус, разрисованный символами и рекламой так, называемого, «парада гордости», поскольку это противоречило его религиозным убеждениям, сообщает Седмица.

Руководство компании Calgary Transit заявляет, что водитель был уволен по той причине, что делал некорректные заявления в присутствии прессы, а не потому, что отказался вести автобус. По словам самого водителя Джесса Рау, он не согласился вести автобус, пестрящий симовлами ЛГБТ сообщества и воззваниями, и поэтому его уволили.

Рау заявил прессе, что был на 100 % уверен, что так оно и случится, когда отказался вести гей-автобус. Он отработал почти год на этом рабочем месте, и его испытательный срок как раз подходил к концу. По его словам, увольнение – это тяжкий удар для него, но он пошел сознательно на этот шаг. Тем не менее, начальство компании продолжает утверждать, что Джесс Рау был уволен потому, что нарушил кодекс общения с прессой, а его религиозные убеждения не имеют отношения к делу.

«Каждый имеет право на свою веру и на свободу ее выражения, – говорится в увольнительном письме городской компании. – Но Рау пересек черту и нарушил нормы, когда выступил с неправильными и ложными заявлениями перед прессой. Тем самым он вызвал ненужные конфликты и поставил на карту репутацию города». По условиям увольнительного письма, Рау более не может получить работу, ибо ему присвоен статус «не подлежит найму».

Чиновники уверяют также, что Джесс якобы размещал какие-то «нацистские посты» в различных социальных сетях. Но сам Рау поясняет, что фото нациста, целящегося в еврея, с испуганным ребенком на заднем плане, которое он разместил, – антифашистское по своему содержанию, а доносчики просто не поняли смысл фото. Он убежден, что Запад теряет свои духовные ценности.