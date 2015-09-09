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Чехии ближе беженцы из Украины, чем с Ближнего Востока - Земан

  
 
9 сентября 2015 | Политика
  
 
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Чехия должна предоставить помощь беженцам из Украины, а не из таких "культурно отдаленных" регионов, как Африка или Ближний Восток.

Земан заявил, что, по его мнению, уже в ближайшее время может дойти до новой волны беженцев из Украины, передает украинская редакция Радио Свобода.

По словам президента Чехии, украинским беженцам нужно помочь, "украинцы трудолюбивы и гораздо ближе к нашей культуре".

При этом принимать беженцев с Ближнего Востока по так называемым квотами ЕС президент Чехии решительно не согласен. По мнению Земана, эти беглецы далеки от чехов по культуре. "И хотя это сейчас кажется утопией, но будущее может показать, не дошло ли в нашей стране до создания террористических ячеек", - добавил президент Чехии.

По информации министерства внутренних дел Чехии, за 8 месяцев этого года убежище в Чехии попросили в целом 990 иностранцев. Из этого числа больше всего заявлений поступило от украинских граждан - 467, на втором месте граждане Кубы - 106 поданных заявлений, и на третьем месте беженцы из Сирии - от них поступило лишь 69 заявлений об убежище в Чехии.

Такое малое количество поданных заявлений от сирийских беженцев подтверждает, что Чехия является для большинства из них не целевой страной, а лишь транзитной территорией по дороге на Запад Европы, считают обозреватели.

На прошлой неделе Служба безопасности и разведки Чехии в разделе представленного отчета за 2014 год, касающегося Украины, отметила, что "потенциальная миграционная волна из Украины не представляет для Чехии риска безопасности". Количество мигрантов из Украины в Чехию, так же как и в другие страны Центральной Европы, выросла, однако специальные меры не нужны.

ЛІГАБізнесІнформ



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