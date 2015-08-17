Суд США отказал кондитеру, обвиненному в дискриминации геев

Апелляционный суд штата Колорадо отклонил вчера жалобу кондитера, который некоторое время назад отказался приготовить торт для «свадьбы» двух мужчин. Суд единогласно постановил, что действия Джека Филлипса были «незаконной дискриминацией» геев, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу.



Сам Филлипс, сотрудник кондитерской «Masterpiece Cakeshop», считает, что это решение представляет собой посягательство на Первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу вероисповедания. «Получается, что ты имеешь право верить, но не имеешь права действовать в соответствии со своей верой», - говорит Филлипс. История началась в 2012 году, когда кондитер из американского города Лейквуд отказался приготовить торт для банкета по случаю «свадьбы» двух гомосексуалистов, заявив, что это противоречит его религиозным убеждениям. «Новобрачные» пожаловались в соответствующие органы, и Комиссия штата Колорадо по правам человека постановила, что Филлипс нарушил закон штата, запрещающий дискриминацию. Кондитера признали правонарушителем несмотря на то, что он заявил о своей готовности выполнять заказы геев и лесбиянок по любым другим поводам, кроме «свадеб»: Филлипс готов делать им пирожные на дни рождения и просто на праздники. Интересно, что это решение было принято в то время, когда штат Колорадо еще не признавал однополые союзы. Комиссия предписала Филлипсу и его сотрудникам пройти «антидискрминационный тренинг» и ежеквартально представлять отчет о том, как изменилась его «политика». После этого решения кондитерская Филлипса решила вообще не делать свадебных тортов. Строгое применение в Соединенных Штатах антидисриминационных законов, запрещающих любое ущемление гомосексуалистов, уже привело к ограничениям свободы коммерческих и некоммерческих организаций, отрицательно относящихся к однополым связям. В частности, в ряде штатов уже были вынуждены закрыться католические приюты, не пожелавшие отдавать своих воспитанников в однополые «семьи».