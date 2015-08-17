  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Суд США отказал кондитеру, обвиненному в дискриминации геев

  
 
17 августа 2015 | Христианские новости
  
 
Апелляционный суд штата Колорадо отклонил вчера жалобу кондитера, который некоторое время назад отказался приготовить торт для «свадьбы» двух мужчин. Суд единогласно постановил, что действия Джека Филлипса были «незаконной дискриминацией» геев, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу.

Сам Филлипс, сотрудник кондитерской «Masterpiece Cakeshop», считает, что это решение представляет собой посягательство на Первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу вероисповедания. «Получается, что ты имеешь право верить, но не имеешь права действовать в соответствии со своей верой», - говорит Филлипс. История началась в 2012 году, когда кондитер из американского города Лейквуд отказался приготовить торт для банкета по случаю «свадьбы» двух гомосексуалистов, заявив, что это противоречит его религиозным убеждениям. «Новобрачные» пожаловались в соответствующие органы, и Комиссия штата Колорадо по правам человека постановила, что Филлипс нарушил закон штата, запрещающий дискриминацию. Кондитера признали правонарушителем несмотря на то, что он заявил о своей готовности выполнять заказы геев и лесбиянок по любым другим поводам, кроме «свадеб»: Филлипс готов делать им пирожные на дни рождения и просто на праздники. Интересно, что это решение было принято в то время, когда штат Колорадо еще не признавал однополые союзы. Комиссия предписала Филлипсу и его сотрудникам пройти «антидискрминационный тренинг» и ежеквартально представлять отчет о том, как изменилась его «политика». После этого решения кондитерская Филлипса решила вообще не делать свадебных тортов. Строгое применение в Соединенных Штатах антидисриминационных законов, запрещающих любое ущемление гомосексуалистов, уже привело к ограничениям свободы коммерческих и некоммерческих организаций, отрицательно относящихся к однополым связям. В частности, в ряде штатов уже были вынуждены закрыться католические приюты, не пожелавшие отдавать своих воспитанников в однополые «семьи».



Другие новости:
  • Техас не подчинится гей-атаке Администрации Обамы
  • В США оштрафовали пекарей за отказ испечь торт для однополой пары
  • «Штат Вашингтон относится к христианам, как к гражданам второго сорта»
  • На клерка подали в суд за отказ выдавать брачные лицензии геям
  • Верховный суд Канады запретил молитвы на городских советах
  • Верховный суд США легализовал однополые браки по всей стране
  • Швейцария: гомосексуалисты грозят судом епископу
  • В Британии возможно разрешат венчания гомосексуалистов в церкви



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 