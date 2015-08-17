Юрий Сипко высказался об уничтожении продуктов в России

Экс-председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов (Российский союз ЕХБ) пастор Юрий Сипко считает указ об уничтожении "санкционных" продуктов пределом безнравственности, свидетельствующим о глубоком моральном разложении общества, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на newsru.com.



Об этом пастор заявил накануне в интервью «Порталу-Credo.ru».



«Что-то случилось с Отечеством. Дух войны как дым пожарищ проникает в самые сокровенные уголки жилищ, сжигая кислород, изъедает глаза, лишает покоя и сна. Заволокло дымом все пространство, видимость чуть выше нуля, такое впечатление, что горит все, горит везде, горит постоянно, - заявил пастор, отвечая на вопрос о том, какое впечатление на него как христианина производит массовое уничтожение продуктов, начавшееся на российских границах. - Уничтожены все многовековые дружественные связи между народами. Уничтожены торговые отношения с родными еще вчера партнерами. Культура, эта территория мира и цитадель добра, вдруг ощетинилась ненавистью, и вот уже идет чистка среди талантов, по идеологическим соображениям. «О спорт! Ты мир!» - но и спорт теперь территория военных сражений».



По словам пастора, указ об уничтожении продуктов питания являет собой предел безнравственности и свидетельствует о глубоком моральном разложении общества. «Такое публичное всесожжение, «холокост хлеба», есть свидетельство глубочайшей нравственной болезни общества», - заявил Сипко.



Он отметил, что «испокон веку среди русского православного народа было трепетное, благоговейное отношение к хлебу».



Пастор напомнил слова молитвы Господней «Отче наш», которая включает такие слова: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». «Хлеб - это Божье благословение. Достаток на столе - это Божье благословение. «Насущный», «на сей день» - слова молитвы уже выражают трепетное отношение к пище», - подчеркнул Сипко.



Он добавил, что Христос, когда накормил несколько тысяч человек, сказал ученикам Своим собрать оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.



"Россия помнит годы голодные. Миллионы людей умирали от голода. Россия помнит блокадный Ленинград. Страшные по своей невероятной жестокости случаи каннибализма. Кажется, навсегда в плоть и кровь вошло сознание ценности хлеба. Собрать крошки со стола. Никогда не позволить бросить хлеб. Помнить о голодающих", - продолжил экс-председатель Российского союза ЕХБ.



"Власть долго и упорно возгоняла ненависть к соседям. Ненависть к инакомыслящим. Ненависть к правде. Общество не заметило, как перешло рубеж, отделяющий цивилизацию от архаики. Уничтожение продуктов питания стало свидетельством утраты духовных принципов. В продуктах питания бульдозеры уничтожают на свалках высокий некогда дух народа. Лязг гусениц и грохот ковшей экскаваторов, убивающих хлеб, уничтожающих жизнь, - реквием по убиенной России", - заключил Юрий Сипко.

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