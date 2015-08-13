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Несмотря на штормовую погоду, в Бердянске состоялось крещение четырех человек

  
 
13 августа 2015 | Христианские новости
  
 
У каждого из крестившихся свой непростой путь к Богу. О каждом из них молилась церковь. Крещение назначили на 5 июля. Но в этот день поднялся сильный ветер. Вздымались большие волны, и спокойно отойти от берега на необходимую глубину было невозможно — волны покрывали человека с головой. Да и устоять было очень трудно.

Но пастор Валерий Водопьянов вдохновлял собравшихся на берегу. Он поручил одному из крещаемых, Ивану Николаевичу, помогать ему в служении.

Брат поддерживал людей в воде, чтобы волны не сбивали их с ног. Валерий Викторович совершал крещение. И последним, уже совершенно мокрого, пастор крестил и брата Ивана.

Собравшиеся на берегу члены церкви поддерживали крещаемых пением и молитвами. В Бердянске давно не было большого крещения. Тем более такого запоминающегося.


Олег Василенко



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