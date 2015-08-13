Несмотря на штормовую погоду, в Бердянске состоялось крещение четырех человек

У каждого из крестившихся свой непростой путь к Богу. О каждом из них молилась церковь. Крещение назначили на 5 июля. Но в этот день поднялся сильный ветер. Вздымались большие волны, и спокойно отойти от берега на необходимую глубину было невозможно — волны покрывали человека с головой. Да и устоять было очень трудно.



Но пастор Валерий Водопьянов вдохновлял собравшихся на берегу. Он поручил одному из крещаемых, Ивану Николаевичу, помогать ему в служении.



Брат поддерживал людей в воде, чтобы волны не сбивали их с ног. Валерий Викторович совершал крещение. И последним, уже совершенно мокрого, пастор крестил и брата Ивана.



Собравшиеся на берегу члены церкви поддерживали крещаемых пением и молитвами. В Бердянске давно не было большого крещения. Тем более такого запоминающегося.





Олег Василенко