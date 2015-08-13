«Восточный ангел» из Днепропетровска продолжает восстанавливать здания в Славянске

Группа адвентистских пасторов и членов их церквей в составе 8 человек отправилась 5 июля на микроавтобусе во второй раз в Славянск для оказания помощи населению, ранее пострадавшему от военных действий.



Местный пастор Сергей Голиков, руководящий проектами ADRA и «Восточный ангел», направлял приехавших строителей к конкретным местам работы, а также обеспечивал материалами.



Первый дом, предложенный строителям, был серьезно поврежден. Еще во время захвата города в этом жилье остановились ополченцы, а хозяев выгнали. Когда семья вернулась — многих вещей уже не было, а их самих спросили, что вам надо? Бабушка с дедушкой сказали, что это наш дом, мы здесь живем. Тогда их пустили в отдельную комнату. Пришлось жить в этом аду с ополченцами…



Второй дом, который восстанавливали адвентисты, поврежден от разрывов мин и снарядов, забор изрешечен осколками. Но хозяйка Зинаида Александровна не только не утратила силу духа, а еще и других людей принимала у себя, у которых дом сгорел полностью.



Команда посетила также четыре дома, которые отремонтировали в предыдущий приезд. Всем подарили новые книги, помолились. В одной семье тогда оставили 1000 гривен помощи на лечение свекрови. Как стало известно, нашли врача, который успешно прооперировал больную. Во всем этом они видят Божий ответ на их молитвы.



Участники этой строительной бригады (Евгений Ващинин с 13-летним сыном Дмитрием, Елена Горгалева, Виталий Олейник, Алексей Новиков с сыном Ростиславом, Александр Музычин и Федор Воротник) считают, что цель их не просто восстанавливать поврежденные дома здесь, а направлять этих людей в будущий Небесный Дом, который будет стоять вечно!



Евгений Ващинин

