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Швейцария: гомосексуалисты грозят судом епископу

  
 
11 августа 2015 | Христианские новости
  
 

Швейцарский союз защиты прав геев и лесбиянок «Pink Cross» («Розовый крест») заявил, что подаст судебный иск против католического епископа Витуса Хуондера, который недавно напомнил, что Священное Писание считает однополые связи «мерзостью».

Гей-активисты считают, что епископ города Кур (кантон Граубюнден) виновен в «призывах к преступлению или насилию». При этом «Розовый крест» подчеркивает, что иск подается исключительно против Витуса Хуондера, а не против всей церковной организации. Большинство членов Церкви, считают активисты, – не «гомофобы».

Гнев «Розового креста» разделяют еще две швейцарские группы, утверждающие, что однополые связи совместимы с христианством – «C+H» и «Vogay-Chr

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