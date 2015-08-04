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Церковь уже не лидер доверия украинцев

  
 
4 августа 2015 | Христианские новости
  
 

Среди всех общественных и властных институтов граждане Украины наиболее доверяют волонтерам (доверяют 67%, не доверяют - 23%, баланс доверия-недоверия составляет + 44%).

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года, пишет РИСУ.

Уровень доверия Церкви составил 62% (баланс +34%), при этом показав самый низкий результат за последние 5 лет. Преобладает доверие над недоверием в отношении населения к Вооруженным силам Украины (+ 18%) и к добровольческим батальонам (+16%).

Также положительным является баланс доверия-недоверия к общественным организациям (+ 13%) и к средствам массовой информации Украины (+ 2%), однако динамика в отношении к этим учреждениям противоположная: доверие к общественным организациям растет (от 9% в 2010 году до + 13% в 2015), а к украинским СМИ падает (от + 26% в 2010 году до + 2% в 2015).

Наименее украинцы доверяют российским СМИ: негативно высказались 83% респондентов (баланс составил - 76%). Далее по уровню недоверия идут все правоохранительные органы, причем недоверие к ним за пять последних лет существенно выросло: суды (- 67%), прокуратура (-67%), милиция (-57%). К СБУ с недоверием относится 62% граждан Украины (-34%). При этом уровень недоверия к Верховной Раде – 78% (-62%), к президенту – 62% (-33%).

Доверие к банкам тоже колеблется в зависимости от финансово-экономической ситуации в стране, и в последние два года является самым низким: -71% в декабре 2014 года и -63% в июле 2015. Падает доверие и к местной власти: от +10 % в 2012 году до -22% в июле 2015г.

В ходе исследования было опрошено 2011 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.



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