В день Тиша бе-Ав в Израиле презентовали план Третьего Храма

26 июля, в день 9 Ава, евреи по всему миру скорбели о разрушении Первого и Второго Храмов и молились за воздвижение Третьего Храма, который станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седьмой канал. Третий Храм должен быть воздвигнут на Храмовой горе на месте разрушения двух Храмов. Впрочем, пока реалии таковы, что на святом для иудаизма месте - Храмовой горе евреям запрещено даже молиться. Ко дню 9 Ава институт Храма выпустил красочный трехминутный видеоролик с планом Третьего храма и тем, как он будет выглядеть. Презентация ролика специально состоялась в день Тиша бе-Ав. Директор международного института Храма раввин Хаим Рихман отметил, что одной из ключевых целей своей организации видит в воспитании евреев в духе центральной роли Храма в иудаизме после почти 2000 лет без него. Институтом Храма воссозданы более 70 священных сосудов для использования в Третьем Храме.